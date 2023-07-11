《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



私募基金行業發展開新局

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《私募投資基金監督管理條例》近日發布，這是中國私募投資基金行業首部行政法規。專家認為

，《條例》有效夯實了私募投資基金法治基礎，傳遞出支持發展與強化監管並舉的政策信號。可

以預見，私募基金行業發展將打開新局面。



兩部門：延長金融支持房地產有關政策期限

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人民銀行、國家金融監督管理總局１０日發布通知稱，《關於做好當前金融支持房地產市場平穩

健康發展工作的通知》有關政策有適用期限的，將適用期限統一延長至２０２４年１２月３１日

。



強信心穩預期，支持企業發展系列舉措有望出台

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發改委主任鄭柵潔１０日再次召開與民營企業溝通交流機制座談會並表示，對於企業提出的具體

訴求，發改委將積極協調有關方面抓緊推動解決；對於宏觀層面的政策建議，將會同有關方面認

真研究論證，視情完善或出台相關政策。





《上海證券報》



習近平向全球共享發展行動論壇首屆高級別會議致賀信

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國家主席習近平１０日向全球共享發展行動論壇首屆高級別會議致賀信稱，中國將進一步加大對

全球發展合作的資源投入，同國際社會一道，持續推進全球發展倡議走深走實，為如期實現聯合

國２０３０年可持續發展目標作出新貢獻。



引導金融機構繼續對房地產企業存量融資展期

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人行、金融監管總局１０日發布《關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通

知》，明確去年發布的「金融１６條」中的政策有適用期限的，將適用期限統一延長至２０２４

年１２月３１日。



私募投資基金向法治化規範化發展

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《私募投資基金監督管理條例》近日發布。專家認為，《條例》的出台，完善了私募基金監管制

度，並划定監管底線，代表中國私募監管進入新的階段，進一步促使私募基金業務活動朝著更加

法治化、規範化的方向發展。





《證券時報》



習近平會見所羅門群島總理索加瓦雷

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國家主席習近平１０日下午在人民大會堂會見來華進行正式訪問的所羅門群島總理索加瓦雷。雙

方共同宣布，中國和所羅門群島正式建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。



房地產市場迎利好，「金融１６條」部分政策延期

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人行、國家金融監督管理總局１０日發布《關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策

期限的通知》，對去年１１月出台的房地產「金融１６條」中的部分政策進行延期，主要涉及房

企存量融資展期、保交樓配套融資支持兩條政策。



小微企業遇「新生舊疾」，多源數據成破解良方

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記者近期在北京走訪了解到，目前部分餐飲、酒店行業小微企業現金流呈顯著上漲態勢，對未來

發展有充足的信心，並有進一步擴大投資的需求。但受三年疫情影響，抵質押物不足、資金供需

不匹配、金融服務不夠精準等問題仍是小微企業融資過程中的阻礙。（ｌｃ）

