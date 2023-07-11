《神州經脈》內地宣布延長支持房地產市場的「金融１６條」，地產股開市顯著造好惟後勁

不繼，盤中汽車、半導體、元器件等板塊開動衝前，金融股亦憧憬逆周期政策上揚，帶動股市走

高，滬綜指連升第二日收市，走高０﹒５５％，報３２２１﹒３７點，深成指升０﹒７８％重返

一萬一關，創業板指升０﹒８１％。

惟大市交投繼續冰封，兩市全日成交７７３７億元（人民幣．下同），按日增１﹒６％，仍

在３月９日以來低位徘徊，不過北上資金暫循陸股通淨流入近３５億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開後，盤中一度漲近３００點，收復７﹒１關口

，最終收報７﹒１９８５，較上個交易日４時３０分收盤價大升３４６點子，三連升，刷６月

２１日以來近三周新高。全日在７﹒１９３４至７﹒２３１３之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１８８６，較上個交易日升４０點子，三

連升，續刷６月２１日以來近三周新高，上個交易日報７﹒１９２６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行、國家金監總局１０日發布通知，對去年１１月出台的房地產「金融１６條」中

的部分政策適用期限延長至２０２４年１２月３１日，主要涉及房企存量融資展期、保交樓配套

融資支持兩條政策，政策適用期限延長後將緩解房地產開發企業的資金壓力。「金融１６條」提

出的房企貸款展期安排本只限於今年５月中之前到期的貸款，如今只要是今明兩年內到期的貸款

都可以展期一年，給房企爭取更多時間。分析認為，為促進房地產市場平穩健康發展，後期更多

支持政策有望出台。



２﹒ 中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上稱，外長秦剛因「身體原因」，難以出席本周四

至五（１３－１４日）在印尼雅加達舉行的東協外長會議，有關會議將由中央外事辦主任王毅出

席。被問到秦剛的具體健康狀況，汪文斌拒絕回應。據本港媒體指出，秦剛因確診新型冠狀病毒

疾病正在休養，但中國官方機構或媒體並沒有確認有關消息。據中國外交部的網站，秦剛上次在

公開活動亮相是在６月２５日，距今已有１６日。



３﹒ 有傳美國總統氣候問題特使克里將於本月前往中國，就全球變暖問題進行會談。中國外交

部新聞發言人汪文斌表示，中美曾在氣候變化領域開展過良好合作，共同推動巴黎協定達成生效

，希望美方同中方相向而行，為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。汪文斌又稱，氣候變化是全

球性挑戰，需要各國合力應對，中美各層級對話與交往保持著溝通。



４﹒ 中國移動聯合工商銀行共同研發的數字人民幣ＳＩＭ卡硬錢包功能今日正式在數字人民幣

Ａｐｐ上線。據介紹，數字人民幣ＳＩＭ卡硬錢包以中國移動、中國電信、中國聯通發行的超級

ＳＩＭ卡為載體，數字人民幣用戶在手機插入超級ＳＩＭ卡，登錄數字人民幣Ａｐｐ，開通

ＳＩＭ卡硬錢包，在支付款項時，利用手機ＮＦＣ功能「碰一碰」商戶的ＰＯＳ機，即可完成數

字人民幣支付。ＳＩＭ卡硬錢包支持無網無電支付，在手機斷網、亮屏、熄屏、無電關機等情況

下均可使用。如果遺失手機，用戶可在另一手機登錄數字人民幣Ａｐｐ，報失ＳＩＭ卡硬錢包。



５﹒ 中國社科院金融研究所今日發布２０２３年第二季度《中國宏觀金融分析》。報告顯示，

考慮到經濟復甦動能放緩和低基數效應，第二季ＧＤＰ同比增速可能達到７％左右，但環比增速

大概率低於第一季。隨著擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，全年經濟增速有望實現

５﹒５％左右。報告建議，短期應對政策包括：中央財政應適當加槓桿並提高赤字率；人民銀行

繼續較大幅度降息；加大優質民營房企幫扶力度。



６﹒ 聯博中國投資總監朱良今日在上海舉行的媒體分享會上表示，中國經濟疫後復甦的路徑和

歐美有所不同。歐美在疫情期間大放水，因此在疫後更願意消費；而中國在疫情期間並未大放水

，居民儲蓄需求增加，因此疫後消費端的增長需要更長的時間，這也是近期市場發現經濟低於預

期的原因。房地產方面，他認為，目前中國房價水平大致與ＧＤＰ增速一致，不至於複製日本

９０年代後的房產泡沫。隨著國內房地產的投資屬性褪色，未來房價將取決於每個地區的人口結

構等因素。



７﹒ 中汽協數據顯示，６月，汽車產銷分別完成２５６﹒１萬輛和２６２﹒２萬輛，環比分別

增長９﹒８％和１０﹒１％，同比分別增長２﹒５％和４﹒８％。１－６月，汽車產銷分別完成

１３２４﹒８萬輛和１３２３﹒９萬輛，同比分別增長９﹒３％和９﹒８％。６月，新能源汽車

產銷分別完成７８﹒４萬輛和８０﹒６萬輛，同比分別增長３２﹒８％和３５﹒２％，市場佔有

率達到３０﹒７％。其中，插電式混合動力汽車產銷量首創歷史新高。１－６月，新能源汽車產

銷分別完成３７８﹒８萬輛和３７４﹒７萬輛，同比分別增長４２﹒４％和４４﹒１％，市場佔

有率達到２８﹒３％。



８﹒ 外資澳新銀行在中國成立的首家村鎮銀行獲批解散。國家金融監督管理總局網站發布重慶

銀保監局的批覆指，重慶梁平澳新村鎮銀行有限責任公司擬通過解散方式實現村鎮銀行市場化退

出，並已將存貸款業務全部清零。經重慶銀保監局審核，現批覆同意重慶梁平澳新村鎮銀行有限

責任公司解散。重慶梁平澳新村鎮銀行成立近１４年，發展一直較為「靜悄悄」。直到今年年初

，重慶梁平澳新村鎮銀行因欠交存款準備金而被中國人民銀行萬州中心支行罰款１０萬元，被認

為是退出市場的前兆。（ｓｌ）

