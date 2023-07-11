《鍾之日記》７月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地宣布延長支持房地產市場的「金融１６條」，地產股開市顯著造好惟後勁不繼，盤中汽

車、半導體、元器件等板塊開動衝前，金融股亦憧憬逆周期政策上揚，帶動股市走高，滬綜指連

升第二日收市，走高０﹒５５％，報３２２１﹒３７點，深成指升０﹒７８％重返一萬一關，創

業板指升０﹒８１％。

惟大市交投繼續冰封，兩市全日成交７７３７億元人民幣，按日增１﹒６％，仍在３月９日

以來低位徘徊，不過北上資金暫循陸股通淨流入近３５億元人民幣。



＊外圍佳加政策刺激，港股升近１％＊



雖然周一（１０日）多位聯儲局官員就貨幣政策前景發表鷹派言論，但無阻美股上行，道指

隔晚收漲２０９點。內地再推措施馳援房地產，港股造好，恒生指數收報１８６５９，升１８０

點或０﹒９７％，主板成交８３９﹒０９億元。技術走勢方面，恒指今日現十字星，高位一度升

近１０天線，有望挑戰１９０００關。



＊金融１６條續命，房企再鬆口氣＊



人民銀行及金監總局決定將此前公布的「金融１６條」適用期限延長至２０２４年底，引導

金融機構繼續對房地產企業存量融資展期。市場分析，「金融１６條」提出的房企貸款展期安排

本只限於今年５月中之前到期的貸款，如今只要是今明兩年內到期的貸款都可以展期一年，而在

限期內銀行新發的配套融資亦不會下調風險分類，給房企爭取更多時間。

內地近來再度釋放拯救地產訊號，上周五（７日）住建部發文鼓勵金融機構向城市更新項目

提供合理信貸支持，今次則直接把「金融１６條」時限延長。

不過無論是港股還是Ａ股，內房板塊都不算太興奮。港股方面，融創中國（０１９１８）升

２﹒３％，越地（００１２３）升１﹒３％，瑞安房地產（００２７２）揚１﹒２％，惟新城發

展（０１０３０）跌３﹒２％，碧桂園（０２００７）跌１﹒３％，中海外（００６８８）跌

１﹒２％。

去年１１月當局推出「金融１６條」，（以當時計）半年內到期的貸款可獲准展期一年，今

次當局直接將時限延長超過１年半，一方面可見支持力度有所加大，另一方面則反映房地產行業

問題比當局預期更加難搞。更何況正如市場人士一直在講的，種種緩解房企債務壓力的措施都並

非根治良方，即使中國扭盡六壬支援房地產行業，只要樓市狀況未能改善，房企骨牌式債務爆雷

的問題就難以避免。



＊吉利夥雷諾合資整合業務，股價回升＊



吉利汽車（００１７５）公布，將與母公司吉利控股及汽車廠商雷諾成立合資公司，以整合

內燃機、混合及插電式混合發動機及變速器業務。公告指，在交割後，三者分別持有合資公司的

３３％、１７％和５０％權益。吉利汽車指，集團削減於極光灣科技集團的權益構成視作出售事

項，估計將錄得未經審核收益約９７﹒８２億元人民幣。

吉利汽車表示，合資公司將令公司管理層可分配更多時間及資源，開發下一代純電動汽車產

品組合，從而加快其轉型成為新能源汽車技術領域的行業領頭羊。

吉利汽車全日升１﹒３％，報９﹒７２元，止五連跌。

另外中汽協數據顯示，６月新能源汽車銷量為８０﹒６萬輛，同比增長３５﹒２％，市場佔

有率達３０﹒７％，其中插電式混合動力汽車產銷量創歷史新高。消息為市場帶來動力，車股今

日拉漲，蔚來（０９８６６）飆１１﹒８％，小鵬汽車（０９８６８）升８﹒９％，理想汽車

（０２０１５）升４﹒４％，比亞迪（０１２１１）升２﹒８％。



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