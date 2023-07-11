《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會秘書長崔東樹表示，近期人民幣匯率波動有利於出口，

由此判斷中國乘用車７月出口數量仍會保持強勢增長，推動７月總體乘用車的國內外總量繼續保

持較好增長態勢。

不過，崔東樹也分析指出，２０２２年６月１日開始實施車購稅減半政策，因此政策啟動期

疊加去年３－６月的購買延遲因素共振，導致去年７月的超高基數，不利於今年７月車市同比增

速表現，今年７月如出現負增長應該是正常現象。隨著７月車市進入國六Ｂ的延展實施期，上月

老庫存零售的虹吸效應或將引導本月車市產銷相對穩定，上半年促銷價格的快速拉升已經結束，

２０２３年７月開始進入平緩促銷增長期。這與２０１９年的價格走勢相似，促銷對車市的拉動

減弱。



＊６月乘用車出口增長５６％，新能源乘用車出口增１８５％＊



乘聯會發布數據顯示，乘聯會統計口徑下的６月乘用車出口（含整車與ＣＫＤ）２９萬輛，

同比增長５６％，環比下降４％。２０２３年１－６月，乘用車出口１６８萬輛，同比增長

９２％。６月，新能源乘用車出口７﹒０萬輛，同比增長１８５﹒３％，環比下降２７﹒８％，

佔乘用車出口的２４％；其中純電動佔比新能源出口的８９％，Ａ０＋Ａ００級純電動出口佔新

能源出口的５６％。廠商出口方面，６月，上汽乘用車出口２０６４５輛、特斯拉中國出口

１９４６８輛、比亞迪出口１０５３６輛。（ｊｔ）

