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AH股新聞

11/07/2023 09:27

《中國要聞》乘聯會：７月車市負增長是正常現象，出口仍會強增長

　　《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會秘書長崔東樹表示，近期人民幣匯率波動有利於出口，
由此判斷中國乘用車７月出口數量仍會保持強勢增長，推動７月總體乘用車的國內外總量繼續保
持較好增長態勢。
　　不過，崔東樹也分析指出，２０２２年６月１日開始實施車購稅減半政策，因此政策啟動期
疊加去年３－６月的購買延遲因素共振，導致去年７月的超高基數，不利於今年７月車市同比增
速表現，今年７月如出現負增長應該是正常現象。隨著７月車市進入國六Ｂ的延展實施期，上月
老庫存零售的虹吸效應或將引導本月車市產銷相對穩定，上半年促銷價格的快速拉升已經結束，
２０２３年７月開始進入平緩促銷增長期。這與２０１９年的價格走勢相似，促銷對車市的拉動
減弱。
　
＊６月乘用車出口增長５６％，新能源乘用車出口增１８５％＊
　
　　乘聯會發布數據顯示，乘聯會統計口徑下的６月乘用車出口（含整車與ＣＫＤ）２９萬輛，
同比增長５６％，環比下降４％。２０２３年１－６月，乘用車出口１６８萬輛，同比增長
９２％。６月，新能源乘用車出口７﹒０萬輛，同比增長１８５﹒３％，環比下降２７﹒８％，
佔乘用車出口的２４％；其中純電動佔比新能源出口的８９％，Ａ０＋Ａ００級純電動出口佔新
能源出口的５６％。廠商出口方面，６月，上汽乘用車出口２０６４５輛、特斯拉中國出口
１９４６８輛、比亞迪出口１０５３６輛。（ｊｔ）

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