《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協數據顯示，６月，汽車產銷分別完成２５６﹒１萬輛和

２６２﹒２萬輛，環比分別增長９﹒８％和１０﹒１％，同比分別增長２﹒５％和４﹒８％。

１－６月，汽車產銷分別完成１３２４﹒８萬輛和１３２３﹒９萬輛，同比分別增長

９﹒３％和９﹒８％，由於去年６月受燃油車購置稅減半等政策拉動產銷呈現高增長，１－６月

累計產銷增速較１－５月回落１﹒８和１﹒３個百分點。

中汽協表示，一季度，整體車市處於負增長狀態；４月份以來，在同期低基數影響及多重利

好因素的共同推動下汽車市場持續好轉，產銷量延續增長態勢，上半年累計實現較高增長。



＊中汽協：汽車行業上半年累計實現較高增長＊



中汽協表示，中國經濟運行保持持續恢復態勢，積極因素累積增多，經濟長期向好趨勢依然

穩固。在這樣的背景下，汽車行業走出了一季度的市場過渡期，二季度形勢明顯好轉，整體來看

上半年行業保持穩健發展，國內市場持續恢復，主要經濟指標持續向好。

中國汽車市場在經歷過一季度促銷政策切換和市場價格波動帶來的影響後，在中央和地方促

消費政策、輕型車國六實施公告發布、多地汽車營銷活動、企業新車型大量上市的共同拉動下，

疊加車企半年度節點衝量和４、５月同期基數相對偏低，市場需求逐步恢復，上半年累計實現較

高增長。（ｊｔ）

