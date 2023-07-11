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AH股新聞

11/07/2023 16:10

紫金礦業據報商談在阿根廷建廠，生產電動汽車電池用鋰材料

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述知情人士報道，紫金礦業（０２８９９）
（滬：６０１８９９）正就在阿根廷興建一座工廠深入磋商，將利用阿根廷豐富的礦藏生產用於
製造電動汽車電池的鋰材料。
　　知情人士透露，紫金礦業已同意與卡塔馬卡省級礦業公司Ｃａｍｙｅｎ合作。據悉，該廠將
年產５萬噸磷酸鐵鋰，最早明年投產。紫金礦業位於阿根廷卡塔馬卡省的Ｔｒｅｓ　
Ｑｕｅｂｒａｄａｓ鋰礦計劃第四季度投產。（ｊｔ）

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