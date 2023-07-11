《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述知情人士報道，紫金礦業（０２８９９）

（滬：６０１８９９）正就在阿根廷興建一座工廠深入磋商，將利用阿根廷豐富的礦藏生產用於

製造電動汽車電池的鋰材料。

知情人士透露，紫金礦業已同意與卡塔馬卡省級礦業公司Ｃａｍｙｅｎ合作。據悉，該廠將

年產５萬噸磷酸鐵鋰，最早明年投產。紫金礦業位於阿根廷卡塔馬卡省的Ｔｒｅｓ

Ｑｕｅｂｒａｄａｓ鋰礦計劃第四季度投產。（ｊｔ）

