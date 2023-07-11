《經濟通通訊社１１日專訊》內地宣布延長支持房地產市場的「金融１６條」，地產股開市

顯著造好，盤中汽車、半導體、元器件等板塊開動衝前，金融股亦憧憬逆周期政策上揚，帶動Ａ

股走高，滬綜指半日升０﹒４８％，報３２１９﹒２點，深成指升０﹒５７％重返一萬一關，創

業板指升０﹒５１％。

惟大市交投冰封，兩市半日成交４６７１億元（人民幣．下同），較上日（１０日）同時段

成交再減少６﹒３％，全日成交可能再刷數月以來新低，不過北上資金暫循陸股通淨流入超過

２７億元。



＊新能源車銷售勁，車股拉漲＊



乘聯會數據顯示，２０２３年６月乘用車市場零售環比增長８﹒７％，不過同比下降

２﹒６％，今年１－６月零售持續環比增長，是本世紀以來從未出現過的逐月環比增長的走勢。

單看新能源車市場，６月零售同比增長２５﹒２％，環比增長１４﹒７％。汽車股拉漲，賽力斯

（滬：６０１１２７）漲６﹒６％，長城汽車（滬：６０１６３３）升２﹒５％，比亞迪

（深：００２５９４）升２﹒３％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒８％，上汽集團

（滬：６００１０４）走高１﹒６％。

據內媒報道，ＡＩ晶片龍頭英偉達於中國市場銷售ＡＩ晶片的Ａ８００近期價格大幅上漲。

半導體股價升，海光信息（滬：６８８０４１）升１２﹒５％，江波龍（深：３０１３０８）漲

８﹒９％，寒武紀（滬：６８８２５６）升８﹒７％，兆易創新（滬：６０３９８６）升

８﹒５％。



＊「金融１６條」延長，利好半日退燒＊



人民銀行、國家金融監督管理總局發布通知，決定將此前公布的「金融１６條」適用期限延

長至２０２４年底，引導金融機構繼續對房地產企業存量融資展期。市場分析，「金融１６條」

提出的房企貸款展期安排本只限於今年５月中之前到期的貸款，如今只要是今明兩年內到期的貸

款都可以展期一年，而在限期內銀行新發的配套融資亦不會下調風險分類，給房企爭取更多時間

。

地產股早段急漲，惟盤中升幅被部分抹平，金科股份（深：０００６５６）半日升５﹒６％

，津濱發展（深：０００８９７）曾漲停午收則升３﹒８％，中南建設（深：０００９６１）揚

１﹒９％，惟新城控股（滬：６０１１５５）倒跌０﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）無升

跌。（ｅｙ）

