《經濟通通訊社１１日專訊》內地宣布延長支持房地產市場的「金融１６條」，地產股開市

顯著造好惟後勁不繼，盤中汽車、半導體、元器件等板塊開動衝前，金融股亦憧憬逆周期政策上

揚，帶動股市走高，滬綜指連升第二日收市，走高０﹒５５％，報３２２１﹒３７點，深成指升

０﹒７８％重返一萬一關，創業板指升０﹒８１％。

惟大市交投繼續冰封，兩市全日成交７７３７億元（人民幣．下同），按日增１﹒６％，仍

在３月９日以來低位徘徊，不過北上資金暫循陸股通淨流入近３５億元。



＊憧憬逆周期調整，銀行股平穩升＊



內地６月ＣＰＩ同比持平，分析認為未來有可能出現淺度的同比負增長，建議當局應充分估

計第三季、第四季經濟增長可能面臨的不確定性，重視和提升逆周期政策的穩信心、穩增長、擴

內需效果。銀行股偏升，工商銀行（滬：６０１３９８）走高１﹒３％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）、郵儲銀行

（滬：６０１６５８）揚１％，招商銀行（滬：６０００３６）升０﹒８％。

人民銀行及金監總局決定將此前公布的「金融１６條」適用期限延長至２０２４年底，引導

金融機構繼續對房地產企業存量融資展期。市場分析，「金融１６條」提出的房企貸款展期安排

本只限於今年５月中之前到期的貸款，如今只要是今明兩年內到期的貸款都可以展期一年，而在

限期內銀行新發的配套融資亦不會下調風險分類，給房企爭取更多時間。

地產股早段急漲，惟盤中升幅被部分抹平，收市時整體板塊由升轉跌。金科股份

（深：０００６５６）漲４﹒２％，陽光股份（深：０００６０８）升２﹒９％，廣匯物流

（滬：６００６０３）升２﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌０﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒４％。



＊汽車銷量走俏，車股齊出發＊



中汽協數據顯示，６月新能源汽車銷量為８０﹒６萬輛，同比增長３５﹒２％，市場佔有率

達３０﹒７％，其中插電式混合動力汽車產銷量創歷史新高。消息為市場帶來動力，車股今日拉

漲，賽力斯（滬：６０１１２７）漲停，長安汽車升４﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）

走高２﹒３％，比亞迪（深：００２５９４）升２﹒２％，廣汽集團（滬：６０１２３８）揚

１﹒７％。

由螞蟻集團間接控股的恒生電子（滬：６００５７０）股價六連跌，全日跳水７﹒９％報

３７﹒２２元，盤中低見３６﹒３７元，刷新去年１０月以來新低。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６９﹒４９ ＋０﹒６５

上證綜合指數 ３２２１﹒３７ ＋０﹒５５ ３０９９﹒５０

上證Ａ股指數 ３３７６﹒９８ ＋０﹒５５

深證成份指數 １１０２８﹒６８ ＋０﹒７８ ４６３６﹒６７

深圳創業板指數 ２２１６﹒７８ ＋０﹒８１

上證Ｂ股指數 ２６７﹒４４ ＋０﹒７０ ０﹒８３

深證Ｂ股指數 １１５３﹒５３ ＋０﹒４４ ０﹒５７

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