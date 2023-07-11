《經濟通通訊社１１日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒７８％，報１１０２８﹒６８點

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人民銀行、國家金融監督管理總局發布通知，決定將此前公布的「金融１６條」適用期限延

長至２０２４年底，引導金融機構繼續對房地產企業存量融資展期。地產股急漲，惟盤中升幅被

部分抹平，金科股份（深：０００６５６）升４﹒２％，津濱發展（深：０００８９７）曾漲停

午收則升１﹒９％。

南方電網表示，連日來，南方區域用電負荷持續走高。７月１０日，南方電網最高電力負荷

達２﹒２６億千瓦，創歷史新高，比去年最高負荷增加３００萬千瓦。電力股偏弱，粵電力Ａ

（深：０００５３９）挫４﹒１％，龍源電力（深：００１２８９）跌２﹒３％，陝西能源

（深：００１２８６）跌０﹒８％。

乘聯會發布數據顯示，乘聯會統計口徑下的６月乘用車出口（含整車與ＣＫＤ）２９萬輛，

同比增長５６％，環比下降４％。廠商出口方面，６月，特斯拉中國出口１９４６８輛。特斯拉

概念股造好，三花智控（深：００２０５０）升３﹒５％，寧德時代（深：３００７５０）升

０﹒１％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升０﹒１％。（ｊｔ）

