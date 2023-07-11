《經濟通通訊社１１日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）披露半年度業績預告，上半年

預計歸母淨利潤５５００萬元至８０００萬元（人民幣．下同），較上年同期的２﹒７８億元下

降７１％至８０％。扣非後歸母淨利潤為虧損２﹒７億元至３﹒３億元，上年同期為盈利

２﹒７９億元。公司上半年預計實現營業收入７８億元，上年同期營業收入為８０﹒２３億元。

對於業績變動的原因，科大訊飛解釋，公司於２０１９年被列入美國實體清單後，２０２２

年１０月７日，美國再次加碼制裁。為此，公司需要進一步加大核心技術研究和產品開發平台的

全面自主可控，並從供應鏈到相關的合同簽署進行相應的調整，相關研發投入和市場調整對去年

四季度以及今年一季度的產品供應和市場銷售等造成階段性困難，疊加去年四季度和今年一月份

特殊的社會經濟客觀環境，一季度經營受到較大影響。不過值得注意的是，科大訊飛經營數據在

第二季度開始好轉，並稱公司已經走出階段性影響，重新進入良性發展軌道。

同時，科大訊飛還在業績預告中披露多項數據，證明公司在二季度發布的「訊飛星火認知大

模型」正從多個層面助推業務發展。早前受惠人工智能概念熱炒，科大訊飛股價當前處於歷史性

高位，２０２３年以來累計漲幅達１０１％，市值超１５００億元。

科大訊飛目前漲２﹒８％，報６７﹒７２元。



＊預計第二季營收增長約１０％，毛利增長約７％＊



造成科大訊飛上半年業績預減的關鍵因素，仍是一季度較差的業績表現。２０２３年一季度

，科大訊飛出現了２０２０年一季度以來的首個虧損季度。當季，科大訊飛虧損５８００萬元，

扣非後淨利潤虧損達３﹒３８億元。

２０２３年第二季度，科大訊飛單季多項經營指標均實現同比正增長，且預計實現歸母淨利

潤、扣非淨利潤、現金流均為正。科大訊飛預計，公司第二季度實現營業收入約４９億元，同比

增長約１０％，環比增長約７０％；預計實現毛利約１９億元，同比增長約７％，環比增長約

６０％；此外，公司第二季度完成經營活動產生的現金流量淨額超１億元。（ｊｔ）

