《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒報道，ＡＩ晶片龍頭英偉達於中國市場銷售ＡＩ晶片的

Ａ８００近期價格大幅上漲。英偉達於中國一間代理商稱，考慮到美國禁售ＡＩ晶片的傳聞，大

家較為惜售，一個星期以來價格升幅２０％至３０％。現在英偉達Ａ８００晶片一日一個價格，

如果購買量多的話，以每片逾１０多萬元（人民幣．下同）出售，少的話每片售價高於１１萬元

。目前手上仍有現貨，建議早點買入，預期後期價格將會更高。

報道稱，英偉達２０２２年三季度推出、專供中國的Ａ８００晶片，在無許可證的情況下或

將被禁售。不過，英偉達Ａ８００系列晶片原本在中國市場已面臨供應緊缺問題。今年，聯想集

團展出配置英偉達Ａ８００晶片的高端服務器，該款服務器供應非常緊張，下單後需要１０個月

才能有貨。

Ａ場存儲芯片概念股今早大幅走高，江波龍（深：３０１３０８）飆升１０﹒３％，兆易創

新（滬：６０３９８６）抽升８﹒５％，北京君正（深：３００２２３）升６﹒３％，深科技

（深：００００２１）升６﹒３％，佰維存儲（滬：６８８５２５）升５﹒５％，復旦微電

（滬：６８８３８５）升３﹒３％，航錦科技（深：０００８１８）升超３％，紫光國微

（深：００２０４９）升２﹒７％，中電港（深：００１２８７）升２﹒２％，國科微

（深：３００６７２）升２﹒１％。（ｊｔ）

