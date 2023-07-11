《經濟通通訊社１１日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）微博發文稱，
昨日國航ＣＡ１５２４航班（上海－北京），機型Ａ３３０－３００，在飛行過程中突遇晴空顛
簸，機組和乘務組按程序處置，全力維護旅客安全，在此過程中一名旅客和一名乘務員受傷。航
班正常落地，國航安排專人陪同受傷旅客和乘務員前往醫院治療。
國航Ａ現跌０﹒１％，報８﹒７１元人民幣；Ｈ股升０﹒３％，報６﹒０１港元。（ｊｔ）
11/07/2023 11:27
《Ａ股焦點》國航Ａ微跌，昨有航班飛行中遇嚴重顛簸，兩人受傷
《經濟通通訊社１１日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）微博發文稱，
昨日國航ＣＡ１５２４航班（上海－北京），機型Ａ３３０－３００，在飛行過程中突遇晴空顛
簸，機組和乘務組按程序處置，全力維護旅客安全，在此過程中一名旅客和一名乘務員受傷。航
班正常落地，國航安排專人陪同受傷旅客和乘務員前往醫院治療。
國航Ａ現跌０﹒１％，報８﹒７１元人民幣；Ｈ股升０﹒３％，報６﹒０１港元。（ｊｔ）
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰