《經濟通通訊社１１日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）微博發文稱，

昨日國航ＣＡ１５２４航班（上海－北京），機型Ａ３３０－３００，在飛行過程中突遇晴空顛

簸，機組和乘務組按程序處置，全力維護旅客安全，在此過程中一名旅客和一名乘務員受傷。航

班正常落地，國航安排專人陪同受傷旅客和乘務員前往醫院治療。

國航Ａ現跌０﹒１％，報８﹒７１元人民幣；Ｈ股升０﹒３％，報６﹒０１港元。（ｊｔ）

