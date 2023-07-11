《經濟通通訊社１１日專訊》深圳市１０日印發《關於貫徹落實金融支持前海深港現代服務

業合作區全面深化改革開放意見的實施方案》，提出要深化深港金融市場和基礎設施互聯互通，

在跨境金融領域先行先試，強化跨境人民幣業務創新試驗區功能，具體措施包括研究推動將深交

所公開募集基礎設施證券投資基金和港交所房地產投資信托基金納入「深港通」標的範圍；持續

推進內地與香港交易所債券市場互聯互通機制建設，研究探索將交易所債券產品納入「深港通」

投資標的等。

《方案》按照提升深港金融合作水平、服務實體經濟高質量發展、堅持防範系統性金融風險

的基本原則，提出六大方面共１１５條內容。其他措施包括支持前海合作區內證券、基金、期貨

法人機構增資擴股，依法依規在境內外上市融資，增強資本實力；支持前海合作區內符合條件的

銀行和企業在香港直接發行人民幣計價的證券產品，簡化相應的審批流程，為人民幣資金調回境

內支付使用提供便利；加快建設粵港澳大灣區債券平台，深化跨境債券掛牌業務試點，優化展示

交易、信息披露、線上路演等服務，並逐步探索完善粵港澳大灣區債券平台功能；支持香港交易

所前海聯合交易中心開展大豆、天然氣等大宗商品跨境現貨交易人民幣計價結算業務，引導更多

商業銀行為大宗商品交易提供服務，提升人民幣計價結算便利化水平等。（ｓｌ）

