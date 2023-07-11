《經濟通通訊社１１日專訊》內地今年６月ＣＰＩ同比持平，低過市場預期的增加０﹒２％

，亦低於５月的增長０﹒２％，是自２０２１年２月以來新低，環比則下降０﹒２％。６月

ＰＰＩ同比下降５﹒４％，遜於預期的下跌５％，亦低於前值的下跌４﹒６％，創七年半來最大

降幅，環比則下降０﹒８％。

中信證券研報表示，６月ＰＰＩ同比讀數或已達到年內最低點，ＰＰＩ同比觸底或將成為國

內工業周期拐點的重要映射，後續工業企業收入端面臨的壓力將出現緩解。６月ＰＰＩ環比仍在

負值區間，國內需求偏弱，特別是地產不及預期因素，或仍是核心原因；但從環比降幅角度看已

較５月的－０﹒９％收窄，國內工業品價格下跌最快的階段或已過去，後續走勢重點關注７月底

政治局會議對於增量政策的布局。

６月ＣＰＩ同比仍低位徘徊，預計７月將形成本年度ＣＰＩ同比的底部，８月開始ＣＰＩ同

比將企穩回升。核心ＣＰＩ同比連續兩個月出現回落，工業製成品（家用器具、交通工具、通訊

工具等）價格的下跌仍是核心拖累，但預計後續隨著ＰＰＩ同比觸底回升將有所企穩，服務價格

的上漲勢頭較一季度亦出現明顯放緩。（ｓｌ）

