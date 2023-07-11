《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒《每日經濟新聞》報道，今年３月以來，廣州二手掛牌

量持續上升，已步入「愁賣」階段，大部分二手房需不斷降價才能賣出，其中有業主以低於市價

過百萬元（人民幣．下同）求售。報道引述地產中介表示，廣州番禺大石片區的今日麗舍小區一

套１０７﹒９平方米的房源近期業主急賣，總價１８８萬元，單價約１﹒７４萬元╱平方米，較

小區整體均價便宜５６００元╱平方米。可供對比的是，小區同戶型另一套１０７﹒９平方米房

源在鏈家的掛牌總價為２９２萬元，前後兩套房源掛牌差價近１０４萬元。

據合富研究院市場監測，上半年廣州全市二手放盤量較去年增長約１５％－２０％；５－６

月周均成交數量較去年周均成交低２０％。一季度業主放盤較大比例是為「賣一買一」，二季度

市場交易信心轉弱，使得更多急需資金周轉的賣家選擇放盤。業主放盤意願上升，議價空間擴大

。



＊廣州樓市上半年先揚後抑，下半年料築底為主＊



報道引述克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉表示，上半年廣州樓市先揚後抑。３月份「小陽

春」需求集中釋放，一手住宅網簽一度達到１０３６８套，創２０２２年以來的月度新高，但４

、５月份迅速回落至７０００套左右水平，６月亦僅錄得６１８８套的低位成交。二手房方面，

據廣州市房地產中介協會數據，６月廣州市二手住宅整體網簽宗數、面積分別為８２９２宗和

８３﹒４７萬平方米，環比下降５﹒４６％和５﹒２１％；７月各單項指數均有下降。

廣州業內專家預計，下半年大環境對樓市復甦的掣肘仍在，市場將以築底狀態為主。政策依

然是決定廣州樓市走向的關鍵變量。無論如何，三季度應該是市場底部得到確認的時間。

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