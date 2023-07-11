《經濟通通訊社１１日專訊》由外資澳新銀行出資、於中國成立的首家村鎮銀行獲批解散。

國家金融監督管理總局網站發布重慶銀保監局的批覆指，重慶梁平澳新村鎮銀行有限責任公司擬

通過解散方式實現村鎮銀行市場化退出，並已將存貸款業務全部清零。經重慶銀保監局審核，現

批覆同意重慶梁平澳新村鎮銀行有限責任公司解散。

據了解，重慶梁平澳新村鎮銀行是一家外國法人獨資銀行，２００９年在重慶市、梁平區共

同招商引資下，由澳州四大銀行之一澳新銀行出資成立，是澳新銀行在中國成立的首家村鎮銀行

，設立初期註冊資本為７７０萬元人民幣。重慶梁平澳新村鎮銀行成立近１４年，發展一直較為

「靜悄悄」。直到今年年初，重慶梁平澳新村鎮銀行因欠交存款準備金而被中國人民銀行萬州中

心支行罰款１０萬元人民幣，被認為是退出市場的前兆。

今年４月，銀保監發布《關於銀行業保險業做好２０２３年全面推進鄉村振興重點工作通知

》，其中明確提到，要加快農村信用社改革化險，推動村鎮銀行結構性重組。隨著村鎮銀行改革

化險工作的持續深入，今年以來，已有多家村鎮銀行獲批解散，但與獲批「就地解散」的重慶梁

平澳新村鎮銀行不同，更多村鎮銀行因吸收合併而解散。例如黑龍江銀保監局今年１月批覆，延

壽融興村鎮銀行、巴彥融興村鎮銀行因被哈爾濱銀行收購合併而解散；遼寧銀保監局４月批覆同

意遼寧千山金泉村鎮銀行因被鞍山銀行收購合併而解散。（ｓｌ）

