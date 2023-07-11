《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，６月份，社會融資規模增量為４﹒２２萬億元

（人民幣．下同），比上月多２﹒６７萬億元，比上年同期少９８５９億元，優於市場預期的

３﹒１萬億元。



＊上半年社融增量累計２１﹒５５萬億，比上年同期多４７５４億＊



上半年社會融資規模增量累計為２１﹒５５萬億元，比上年同期多４７５４億元。其中，對

實體經濟發放的人民幣貸款增加１５﹒６萬億元，同比多增１﹒９９萬億元；對實體經濟發放的

外幣貸款折合人民幣減少２４２億元，同比多減７００億元；委託貸款增加７４３億元，同比多

增７９７億元；信託貸款增加２２８億元，同比多增３９８０億元；未貼現的銀行承兌匯票增加

８５２億元，同比多增２６１９億元；企業債券淨融資１﹒１７萬億元，同比少７８８３億元；

政府債券淨融資３﹒３８萬億元，同比少１﹒２７萬億元；非金融企業境內股票融資４５９６億

元，同比少４３２億元。

從結構看，上半年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的７２﹒４％，同比高

７﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比－０﹒１％，同比低０﹒３個百分

點；委託貸款佔比０﹒３％，同比高０﹒３個百分點；信託貸款佔比０﹒１％，同比高１﹒９個

百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比０﹒４％，同比高１﹒２個百分點；企業債券佔比５﹒４％

，同比低３﹒９個百分點；政府債券佔比１５﹒７％，同比低６﹒４個百分點；非金融企業境內

股票融資佔比２﹒１％，同比低０﹒３個百分點。（ｓｌ）

