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AH股新聞

11/07/2023 17:43

【聚焦數據】６月末社融規模存量３６５萬億，同比增長９％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，６月末社會融資規模存量為３６５﹒４５萬億
元（人民幣，下同），同比增長９％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２２８﹒８６
萬億元，同比增長１１﹒２％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒８９萬億元，
同比下降１８﹒９％；委託貸款餘額為１１﹒３２萬億元，同比增長４﹒１％；信託貸款餘額為
３﹒７７萬億元，同比下降５﹒１％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒７５萬億元，同比下降
２﹒８％；企業債券餘額為３１﹒３４萬億元，同比下降０﹒４％；政府債券餘額為６３﹒５７
萬億元，同比增長１０﹒１％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒１萬億元，同比增長
１１﹒４％。
　
＊對實體經濟發放貸款餘額佔社融存量的６２﹒６％＊
　
　　從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒６％
，同比高１﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低
０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比３﹒１％，同比低０﹒１個百分點；信託貸款餘額佔比１％
，同比低０﹒２個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比持平；企業債券餘額
佔比８﹒６％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒４％，同比高０﹒２個百分點
；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。（ｓｌ）

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