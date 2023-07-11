《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８７﹒３萬

億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒３％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和

０﹒１個百分點，略勝市場預期的１１﹒２％。

狹義貨幣（Ｍ１）餘額６９﹒５６萬億元，同比增長３﹒１％，增速分別比上月末和上年同

期低１﹒６個和２﹒７個百分點。

流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒５４萬億元，同比增長９﹒８％。上半年淨投放現金７８９

億元。



＊６月銀行間人民幣市場同業拆借加權平均利率１﹒５７％＊



上半年銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交１０１４﹒２３萬億元，日均成

交８﹒２５萬億元，日均成交同比增長２２﹒４％。其中，同業拆借日均成交同比增長９﹒２％

，現券日均成交同比增長１４﹒６％，質押式回購日均成交同比增長２５﹒５％。

６月份同業拆借加權平均利率為１﹒５７％，分別比上月和上年同期高０﹒０７個和

０﹒０１個百分點；質押式回購加權平均利率為１﹒６７％，分別比上月和上年同期高０﹒１２

個和０﹒１個百分點。

此外，上半年，經常項下跨境人民幣結算金額為６﹒３萬億元，其中貨物貿易、服務貿易及

其他經常項目分別為４﹒８４萬億元、１﹒４６萬億元；直接投資跨境人民幣結算金額為

３﹒５３萬億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為１﹒１９萬億元、２﹒３４萬億元。

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