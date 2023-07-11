  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/07/2023 17:45

【聚焦數據】內地６月末Ｍ２增長回落至１１﹒３％，略勝預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８７﹒３萬
億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒３％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和
０﹒１個百分點，略勝市場預期的１１﹒２％。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額６９﹒５６萬億元，同比增長３﹒１％，增速分別比上月末和上年同
期低１﹒６個和２﹒７個百分點。
　　流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒５４萬億元，同比增長９﹒８％。上半年淨投放現金７８９
億元。
　
＊６月銀行間人民幣市場同業拆借加權平均利率１﹒５７％＊
　
　　上半年銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交１０１４﹒２３萬億元，日均成
交８﹒２５萬億元，日均成交同比增長２２﹒４％。其中，同業拆借日均成交同比增長９﹒２％
，現券日均成交同比增長１４﹒６％，質押式回購日均成交同比增長２５﹒５％。
　　６月份同業拆借加權平均利率為１﹒５７％，分別比上月和上年同期高０﹒０７個和
０﹒０１個百分點；質押式回購加權平均利率為１﹒６７％，分別比上月和上年同期高０﹒１２
個和０﹒１個百分點。
　　此外，上半年，經常項下跨境人民幣結算金額為６﹒３萬億元，其中貨物貿易、服務貿易及
其他經常項目分別為４﹒８４萬億元、１﹒４６萬億元；直接投資跨境人民幣結算金額為
３﹒５３萬億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為１﹒１９萬億元、２﹒３４萬億元。
（ｓｌ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

下一篇新聞︰11/07/2023 17:45  《滬╱深股通》恒生電子為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

11/07/2023 17:43  【聚焦數據】６月末社融規模存量３６５萬億，同比增長９％

11/07/2023 17:41  【聚焦數據】６月社融增量４﹒２２萬億，比上年同期少９８５９億

11/07/2023 17:39  【聚焦數據】６月人民幣貸款增加３﹒０５萬億元，勝預期

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金