《經濟通通訊社１１日專訊》科技部、全國工商聯５日在北京舉行會商座談會。會商座談會

由全國工商聯副主席安立佳主持，科技部黨組書記、部長王志剛，中央統戰部副部長、全國工商

聯黨組書記徐樂江出席會議並講話。新奧集團、臥龍集團、科大訊飛（深：００２２３０）、亨

通集團、小米（０１８１０）、阿里雲等６家民營企業負責人介紹了企業科技創新情況，並提出

相關意見建議。

王志剛指出，民營企業已成為推動中國科技創新和高新技術產業發展的重要力量，是國家創

新體系的重要組成部分，而科技創新是企業的生命線，支持民營企業科技創新是實現高水平科技

自立自強的必然要求。王志剛強調，要強化企業科技創新主體地位，加快培育科技領軍企業，打

造國家戰略科技力量。堅持創新不問出身，誰能幹就讓誰幹，推動民營企業在創新過程中享有權

利公平、機會公平和規則公平。要強化信心引領，加強政策協同，積極營造有利於民營企業創新

的良好環境。要強化發展引領，按照「四個面向」戰略要求，支持民營企業創建科技領軍企業，

提升參與科技創新決策話語權，承擔更多政府科技任務，充分發揮「出題人」「答題人」「閱卷

人」作用。要強化人才引領，加大政策激勵力度，鼓勵更多的科技人才向民營科技領軍企業集聚

。（ｓｌ）

