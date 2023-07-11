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AH股新聞

11/07/2023 16:15

《大灣區》廣期所發布碳酸鋰期貨期權合約及相關業務細則

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣州期貨交易所今日發布《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約》
、《廣州期貨交易所碳酸鋰期權合約》、《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨、期權業務細則》，自發
布之日起實施。碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權合約上市交易時間及有關事項另行通知。
　　根據《期貨合約》，碳酸鋰交易代碼為ＬＣ，交易單位為１噸╱手，最小變動價位為５０元
（人民幣．下同）╱噸，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負４％，最低交易保證金為合約
價值的５％。碳酸鋰期貨採用實物交割，交割單位為１噸（淨重）。
　　根據《期權合約》，標的物為碳酸鋰期貨合約，交易單位為１手（１噸）碳酸鋰期貨合約，
最小變動價位為１０元╱噸，漲跌停板幅度與《期貨合約》相同。行權價格覆蓋碳酸鋰期貨合約
上一交易日結算價上下浮動１﹒５倍當日漲跌停板幅度對應的價格範圍。行權價格１０萬元╱噸
或以下，行權價格間距為１０００元╱噸；行權價格大於１０萬元╱噸而小於或等於３０萬元╱
噸，行權價格間距為２０００元╱噸；行權價格大於３０萬元╱噸，行權價格間距為５０００元
╱噸。（ｓｌ）

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