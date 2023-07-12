《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家主席習近平１１日下午主持召開中央

全面深化改革委員會第二次會議，習近平在會議上講話時提出，要堅持「底線思維、極限思維」

，抓緊健全國家安全保障體制機制，強調要建設更高水平開放型經濟新體制，推動能耗雙控逐步

轉向碳排放雙控，保障油氣穩定可靠供應。

習近平強調，要圍繞服務構建新發展格局，以制度型開放為重點，聚焦投資、貿易、金融、

創新等對外交流合作的重點領域深化體制機制改革，完善配套政策措施，積極主動把中國對外開

放提高到新水平。

習近平又指，要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的突出問題，積

極穩妥推進油氣行業上、中、下游體制機制改革，確保穩定可靠供應。要深化電力體制改革，加

快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生

產和消費革命，保障國家能源安全。

深改委會議指出，當前，中國發展面臨複雜嚴峻的國際形勢。要完善開放型經濟新體制的頂

層設計，深化貿易投資領域體制機制改革，擴大市場准入，全面優化營商環境，完善服務保障體

系，充分發揮中國綜合優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，提升貿易投資合作質量和水平。

要堅持底線思維、極限思維，抓緊健全國家安全保障體制機制，著力提升開放監管能力和水平。

要把構建更高水平開放型經濟新體制同高質量共建「一帶一路」等國家戰略緊密銜接起來，積極

參與全球治理體系改革和建設。

會審議通過了《關於建設更高水平開放型經濟新體制促進構建新發展格局的意見》、《深化

農村改革實施方案》、《關於推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關於高等學校、科

研院所薪酬制度改革試點的意見》、《關於進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安

全保障能力的實施意見》、《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。

