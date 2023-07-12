《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》商務部等１３部門印發《全面推進城市一

刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃（２０２３－２０２５）》的通知，要求全面推進城市一刻鐘

便民生活圈建設，將超市、便利店、菜市場等納入保障民生、應急保供體系，將智能快件箱、快

遞末端綜合服務場所等納入公共服務基礎設施，有條件的地方可對微利、公益性業態給予房租減

免、資金補貼等支持。

對於符合條件的企業，按照市場化、法治化原則做好金融服務。支持大型物業公司向民生領

域延伸，拓展「物業＋生活服務」。鼓勵探索社區基金模式，規範運營管理，引導社會資本參與

。按相關規定落實創業補貼、創業擔保貸款等支持政策。

發展新型商業模式。支持發展線上線下融合的即時零售模式（平台下單＋就近門店配送，就

近門店下單＋即時配送），賦能實體門店，拓展服務半徑。支持淨菜進社區、進超市，發展「中

央廚房＋冷鏈＋餐飲」模式，提升預製菜產品質量品質。

激發服務消費活力。鼓勵健身房、游泳館、多功能運動場、保健理療店等進社區，促進健康

消費。鼓勵社區規範開展鄰里節、美食節、團購節、家電家居及家政便民服務等促消費活動，繁

榮社區商業。

