《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心對上海市

企業家、機構投資者和個人投資者的調查結果顯示，二季度上海財經大學上海市投資者信心指數

為９８﹒４５點，環比下降１４﹒９６點，同比下降９﹒５５點。指數值回落至中性值１００點

以下，表明上海投資者的心態轉向悲觀。

分項指數中，企業家投資信心指數為１０３﹒４４點，環比下降９﹒７０點，同比下降

６﹒２８點；機構投資者信心指數為１０１﹒１８點，環比下降１３﹒９６點，同比下降

１３﹒９１點；個人投資者信心指數為８５﹒７７點，環比下降１３﹒９２點，同比下降

１２﹒３８點，指數處於悲觀區域。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥指出，受國內外的需求不足影響，二季度製造業

ＰＭＩ指數連續跌至榮枯線以下，ＰＰＩ指數持續回落，實體企業的利潤空間進一步下降。此外

，在４、５月份的相對生產淡季中，很多行業處於蟄伏期，又進一步加重了投資者的悲觀情緒。

因此，二季度上海市企業家信心指數有所回落。

與此同時，４月以來Ａ股經歷了ＡＩ主題行情誘發的過度博弈和心態失衡，市場大幅動蕩下

行，投資價值和投資收益均處於低位，使投資者情緒受挫，令機構者投資的心態不如前期樂觀。

另外，近期季報、年報陸續披露，很多公司業績增速低於預期，導致了部分資金的離場觀望

。而美國聯儲局的持續加息造成中美利差不斷擴大，引發外資流出也對Ａ股市場造成了一定衝擊

。基本面中，國內經濟動能釋放不及預期，Ａ股市場持續震蕩調整，令投資者對投資收益的滿意

度下滑，對後市持謹慎的觀望態度，因此二季度上海市個人投資者信心指數進一步回落。

