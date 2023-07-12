《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海今年第二批次土地拍賣昨日拉開帷幕

。當日共出讓８幅地塊，涉及寶山區、青浦區、臨港新片區、松江區、楊浦區等５個區域，總起

始價約為１８３﹒６億元（人民幣．下同），最後成交總金額約１９３﹒８億元。央企國企收穫

頗豐，招商蛇口、保利發展（滬：６０００４８）、保利置業（００１１９）、華發股份

（滬：６００３２５）、上實發展（滬：６００７４８）等均有斬獲。

與以往不同的是，本次上海土拍規則出現一些調整，當競價低於最高限價時，根據「價高者

得」原則確定競得人；當競價達到最高限價後，將通過搖號決出競得人而不再採取此前一次書面

報價的方式。

這次的８幅地塊中有３幅地塊迎來多家房企的激烈角逐。其中，楊浦區平涼社區地塊共吸引

１３家房企參拍，經過３７輪報價達到２２﹒７３４９億元最高限價後進入現場搖號環節。最終

，保利置業旗下上海盛真置業幸運搖中該地塊，成交樓板價約７﹒４３萬元╱平方米，溢價率約

１０％。

松江區永豐街道地塊同樣引人注目，７名競買人經過２１輪報價後觸及最高限價，進入搖號

階段，這也是上海土拍新規則後首個搖號地塊，最終招商蛇口旗下上海虹潤置業以１８﹒４７９

億元搖號競得該地塊，樓板價２５５７４元╱平方米，溢價率約１０％。

此外，華發股份搖號摘得松江區洞涇鎮地塊，總價７０﹒６３億元，樓面價２５８５０元╱

平方米，溢價率１０％。

根據安排，上海第二批次土拍將分兩輪進行，首輪１５幅地塊將於７月１１日至７月１３日

出讓，次輪９幅地塊擬於８月１日起出讓。

