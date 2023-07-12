《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》仲量聯行（ＪＬＬ）最新公布的數據顯示

，在供應量增加的背景下，二季度上海辦公樓淨吸納量達到１６萬平方米，較一季度５萬平方米

增幅明顯。其中，中央商務區淨吸納量錄得６３００平方米，多數租戶仍採取謹慎的租賃策略，

部分選擇縮小租賃面積。非中央商務區市場淨吸納量錄得１５﹒４萬平方米。

空置率方面，二季度中央商務區新增供應１０﹒４萬平方米，令空置率環比上升１﹒１個百

分點至１１﹒９％。非中央商務區由於新增供應量超過６３﹒３萬平方米，空置率因而環比上升

了３﹒６個百分點至２７﹒７％。

由於租戶放緩其租賃進程，整體租金延續下行１﹒８％。成本節約型外遷和續租率上升，疊

加未來供應放量的影響，中央商務區租金環比下跌１﹒７％。非中央商務區租金環比下跌２％。

仲量聯行上海商業地產部資深董事王岳表示，二季度新增供應激增，空置率較高的項目和板

塊租金下行壓力加劇。同時，租戶更偏好議價空間較大的項目，或提供激勵政策的項目以平衡裝

修成本支出。在經濟復甦節奏調整和市場不確定性增加的背景下，租戶續租需求更加普遍。

他又指，上海寫字樓租賃市場出現調整已經有一段時間，在疫情前就已經發生。在供應量充

足、需求較低的情況下，空置率上升不是在短期內可以扭轉的局面。

