《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》今年二季度上海零售客流量和消費穩步復

甦，其中餐飲業態表現突出。仲量聯行（ＪＬＬ）最新公布的數據顯示，上海商場淨吸納量在連

續四個季度錄得負值後，於今年二季度重回正值，達到１６﹒９萬平方米。其中，核心商圈內無

新增零售物業項目入市，空置率環比下降１個百分點至１３﹒４％。非核心商圈空置率環比下降

１﹒２個百分點至１２﹒１％。

疫情中受到較大衝擊的項目在二季度開始有明顯恢復，業主更願意提供一些租金優惠以回填

空置面積。因此，二季度核心商圈租金環比下跌０﹒３％，較前一季度跌幅收窄０﹒１％。非核

心商圈競爭仍然激烈，業主在租金方面持續讓步以保留和吸引租戶，因此非核心商圈二季度首層

租金環比下降１﹒３％。

仲量聯行華東區零售地產部總監黃臻表示，除了餐飲業態保持活躍，二季度運動服飾及裝備

品牌、高端護膚及香水品牌、小眾設計師品牌、新能源汽車展廳和智能家居等零售業態都展露出

相對積極的擴張趨勢。

展望下半年，由於核心商圈無新增供應，且品牌拓店更青睞核心商圈的成熟項目，預計下半

年核心商圈的租賃需求將穩步復甦，租金有望逐步企穩。非核心商圈下半年將迎來１３個項目、

共計９８萬平方米的新增供應。由於大量新增供應入市，但部分品牌對非核心商圈的新項目保持

謹慎觀望態度，預計非核心商圈空費率和租金將繼續承壓。

