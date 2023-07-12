《經濟通通訊社１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



建設更高水平開放型經濟新體制

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國家主席習近平１１日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議並表示，要聚焦投資、

貿易、金融、創新等對外交流合作的重點領域深化體制機制改革，完善配套政策措施，積極主動

把中國對外開放提高到新水平。



信貸投放靠前發力，融資需求逐步修復

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人民銀行１１日發布的金融數據顯示，上半年人民幣貸款增加１５﹒７３萬億元，同比多增

２﹒０２萬億元（人民幣．下同）。６月人民幣貸款增加３﹒０５萬億元，同比多增２２９６億

元。



地方債發行將迎高峰

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近期，多地陸續公布三季度地方債發行計劃。其中，不少地方將在９月底前完成全年新增債券發

行任務。專家表示，地方債發行將在三季度迎來高峰。下階段財政支持力度將進一步加大，增量

政策工具有望出台。





《上海證券報》



６月新增信貸顯著回升

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在經歷連續兩個月的慢節奏後，６月信貸投放再次提速。人行１１日公布，６月人民幣貸款增加

３﹒０５萬億元，同比多增２２９６億元；６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８７﹒３萬億元，

同比增長１１﹒３％。



消費市場平穩恢復，將繼續擔當經濟「主引擎」

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今年以來，消費對經濟增長拉動作用逐步提升。一季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到

６６﹒６％，前５個月社會消費品零售總額同比增速比一季度加快３﹒５個百分點，市場呈現服

務性消費增勢良好、大宗消費蓄力回升、新業態新模式不斷湧現等特點。



私募創投與科技創新將形成良性循環

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私募創業投資基金的重要性進一步凸顯。近日發布的《私募投資基金監督管理條例》為創投基金

設置專章，並明確對創投基金實施分類監管。據悉，相關部門將研究出台支持創投基金髮展的具

體政策舉措。





《證券時報》



《習近平總書記關於網絡強國的重要思想概論》出版發行

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中央網信辦組織編寫的《習近平總書記關於網絡強國的重要思想概論》一書，近日由人民出版社

出版，在全國發行。



深廣高端醫療器械集群競逐全球高地

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當下，以深圳、廣州為代表的中國高端醫療器械產業正蓬勃興起，逐步攻佔技術高地，形成了一

張「新名片」－－深廣高端醫療器械集群。



多方合力共治網絡暴力

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如今的互聯網時代，部分不負責任的網民，借助網絡的便利，對社會熱點事件當事人發表具有傷

害性、侮辱性和煽動性的暴力言論，這種言論甚至會延伸至線下，對當事人現實生活產生不良影

響。盡快出台反網絡暴力相關法律法規的呼聲日益高漲。（ｌｃ）

