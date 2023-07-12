《神州經脈》通信、半導體、地產、軟件等板塊今日（１２日）趁融資數據造好出逃，科技

股尾盤跌幅更擴大，拖累Ａ股午後起勢下跌，全日收跌０﹒７８％，報３１９６﹒１３點穿三千

二，深成指跌０﹒９９％，創業板指跌０﹒９％。

兩市全日成交９１１９億元（人民幣．下同），按日增１７﹒９％，不過陸股通淨流出近５

億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收復７﹒１８關，收報７﹒１８９９，較上個交易

日４時３０分收盤價升８６點子，四連升，創６月２０日以來逾三周新高，全日在７﹒１８３０

至７﹒１９６２之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１７６５，較上個交易日升１２１點子，

四連升，創６月２０日以來逾三周新高，上個交易日報７﹒１８８６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據生態環境部，經中美雙方商定，美國總統氣候問題特使克里將於７月１６日至１９日訪

華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。克里將是繼國務卿布林肯和財長耶倫之後，在近

期訪華的第三位拜登政府高級官員，這亦是克里出任氣候特使以來第三次訪華。



２﹒ 人民銀行公布，６月新增人民幣貸款３﹒０５萬億元，遠高於市場預期的２﹒３２萬億元

，同比多增２２９６億元，總計上半年人民幣貸款合共增加１５﹒７３萬億元，同比多增

２﹒０２萬億元；社會融資規模增量為４﹒２２萬億元，比上月多２﹒６７萬億元，優於市場預

期的３﹒１萬億元。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，６月份新增信貸顯著回升，創歷史同期新

高，企業與住戶貸款均大幅放量，票據融資同比減少，信貸結構明顯優化，反映半年末效應和政

策驅動下，６月份信用擴張再度加速。



３﹒ 國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會會議，會議要求建設更高水平開放型經

濟新體制；推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，保障油氣穩定可靠供應；深化石油天然氣市場體

系改革，規範市場秩序促進公平競爭；深化油氣儲備體制改革，發揮好儲備的應急和調節能力；

深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力

系統，更好推動能源生產和消費革命。



４﹒ 國家金融監督管理總局今日在網站發布提示，指近期有不法分子冒用金監總局及其他金融

監管部門名義或者冒充相關工作人員，通過電話短信、快遞信函、互聯網等渠道，打著「Ｐ２Ｐ

清退回款」「消除不良徵信」「受理投訴」「理賠退費」等旗號進行詐騙。金監總局強調，金融

監管部門不直接辦理金融業務，也不會與消費者有任何資金往來。



５﹒ 中國載人航天工程辦公室副總師張海聯今日披露，中國計劃在２０３０年前實現載人登陸

月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站，開展系統、連續的月球探測和相關技術試

驗驗證。目前中國載人登月的初步方案是：採用兩枚運載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至

環月軌道在軌交會對接，航天員從飛船進入月面著陸器後，月面著陸器單獨下降著陸於月面預定

區域，航天員登上月球開展科學考察與樣品採集，完成後乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會

對接，乘坐飛船返回地球。



６﹒ 國家市場監管總局發布公告，自２０２３年８月１日起對鋰離子電池和電池組、移動電源

實施中國強制性產品認證（ＣＣＣ認證）管理。自２０２４年８月１日起，未獲得ＣＣＣ認證證

書和標註認證標誌的，不得出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。



７﹒ 在阿根廷央行６月２９日宣布可在該國金融機構開設人民幣帳戶後，官媒《新華社》報道

，中國工商銀行（阿根廷）股份有限公司（工銀阿根廷）於１１日成功開立了首個人民幣銀行帳

戶。報道引述阿根廷官員表示，工銀阿根廷可能是首個開設人民幣帳戶的阿根廷當地商業銀行。

工銀阿根廷工作人員則透露，首批人民幣帳戶客戶均為企業，該行第一家人民幣帳戶客戶是阿根

廷鋰資源開發企業鋰業科思公司。



８﹒ ＴｉｋＴｏｋ母企字節跳動至今ＩＰＯ無期，據路透援引知情人士報道，字節跳動將修改

美國員工兌現股票的條件，容許他們毋須等到公司上市即有資格套現股份，以安撫員工。字節跳

動發言人證實公司已改變相關股份規則，但拒絕透露細節。報道分析指或反映字節跳動近期內將

不急於上市。（ｓｌ）

