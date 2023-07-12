《鍾之日記》７月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



Ａ股通信、半導體、地產、軟件等板塊趁融資數據造好出逃，科技股尾盤跌幅更擴大，拖累

Ａ股午後起勢下跌，全日收跌０﹒７８％，報３１９６﹒１３點穿三千二，深成指跌０﹒９９％

，創業板指跌０﹒９％。

好消息是股市交投轉旺，數據穩加匯率走高，兩市全日成交９１１９億元人民幣，按日增

１７﹒９％，不過陸股通淨流出近５億元。公開市場今日有２０億元逆回購到期，零投放零回籠

。

人行政策降息效果立竿見影，６月新增人民幣貸款３﹒０５萬億元人民幣，遠高於市場預期

的２﹒３２萬億元人民幣，創歷史同期新高，社融增量４﹒２２萬億元人民幣亦大勝市場預期。

專家預計當局穩經濟政策仍將加大力度，驅動下半年信用穩定擴張。據內媒《中國證券報》引述

專家稱，結合目前經濟形勢，下一階段財政支持力度將會進一步加大，增量政策工具有望出台。



＊港股升２００點，高於十天線＊



美國國務卿布林肯及財長耶倫先後訪華，但都未能令中美關係向前邁進，金融市場反應自然

不大。市場焦點轉投經濟數據及經濟刺激政策。今晚美國勞工部公布６月份消費者物價指數

（ＣＰＩ），預期ＣＰＩ按年上升３﹒１％，升幅較５月份的４％大幅放緩，若然數據符合預期

，甚至升幅較預期小，投資者必會順勢炒作聯儲局再加息２５基點後將會結束加息周期，進一步

推升美股。

港股在７月初進一步下跌，但恒指上周五低見１８２７９後止跌回升，美元匯率下滑推動人

民幣走強，今天收報１８８６０，升２０１點，略為收高於１０天線（１８８５８）。



＊科技股集體漲，美團領升藍籌＊



Ａ場科技概念捱沽，香港科技股今日卻見猛翻身，美團（０３６９０）收漲４﹒３％領升藍

籌，網易（０９９９９）升２﹒６％，小米（０１８１０）、百度（０９８８８）升２％，騰訊

（００７００）升１﹒９％，京東集團（０９６１８）升１﹒５％，阿里（０９９８８）升

１﹒２％。

科技部、全國工商聯５日在北京舉行會商座談會，科技部黨組書記、部長王志剛向與會科技

企業表示，要強化企業科技創新主體地位，加快培育科技領軍企業，打造國家戰略科技力量；支

持民營企業創建科技領軍企業，提升參與科技創新決策話語權，承擔更多政府科技任務。

在發展科技方面，比起舉國體制，有時候民企的逐利性質更能激發創新，中國的電動車行業

就是一個例子，由一眾電動車新貴帶動趨勢，國內國營車企亦紛紛轉身研發新能源汽車，在今年

第一季中國更成為全球第一大汽車出口國。不過在中美競爭激烈的大環境下，民企研發科技為國

所用，可能會導致美方藉此制裁相關企業，或存在一定風險。



＊國際油價創十周高，三桶油集體揚＊



國際期油價格升逾２％，創逾１０星期收市新高，主要受美元下跌、市場對發展中國家需求

增長的憧憬，以及石油出口大國削減供應所刺激。三桶油今日狀態好，中海油（００８８３）領

升２﹒４％創逾１個月新高，中石油（００８５７）升１﹒８％，中石化（００３８６）升

１﹒４％。

另外國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會會議，會議要求建設更高水平開放型

經濟新體制；推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控；深化石油天然氣市場體系改革，規範秩序促進

公平競爭。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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