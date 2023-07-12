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AH股新聞

12/07/2023 09:00

《神州基金》年內逾２００隻公募基金自購，涉及金額超２５億人幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至７月１１日，今年以來已有超過
６０家公募機構申購自家旗下產品，累計自購基金數量超２００隻，累計自購金額超２５億元（
人民幣．下同）。
　　其中，華夏基金參與自購的次數較多，共計申購了１８隻自家旗下基金，並且其自購的基金
以股票型基金、混合型基金為主，自購金額分別為１﹒２億元、４０００萬元。此外，國泰君安
資管、萬家基金等公募機構年內自購基金的數量也超過了１０隻。
　　從自購金額情況來看，南方基金排名居前，今年以來的自購金額已超過２﹒１億元。其中，
股票型基金、債券型基金、ＱＤＩＩ基金均自購了１０００萬元；ＦＯＦ自購４隻，合計自購金
額約１﹒８億元。另外，華夏基金、國泰君安資管以及嘉實基金、摩根基金管理（中國）、紅塔
紅土基金等公募機構，年內自購金額均突破１億元。
　　內媒引述業內人士指，基金公司自購可給市場傳遞相對積極的訊號，但同時也是不得不為之
的選擇，因為基金公司按規定，發行發起式基金必須認購１０００萬元，且該類基金成立３年後
如果基金規模不足２億元會觸發清盤，所以基金公司為了保規模也會出手自購。（ｌｃ）

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