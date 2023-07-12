《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新公布

的數據顯示，今年二季度上海財經大學上海市消費者信心指數為１２２﹒３點，環比上升

１０﹒５點，同比大漲１７﹒９點，為近三年來的高位。

分項指數中，收入評價指數１１４﹒３點，環比上升了１３﹒４點，同比大幅提高了

２３﹒３點，說明相對於去年同期疫情剛剛解封的階段，消費者對收入的滿意度快速提升。買房

時機指數環比、同比分別上漲１５﹒４點和３０﹒３點，達到了９６﹒６點，是調查以來的歷史

高點。二季度上海市房地產價格出現了明顯的鬆動，消費者的購房意願有所增強；當期買車時機

指數為１１２﹒４點，環比、同分別為上漲９﹒８點和２１﹒５點。二季度消費者的購買意願呈

現出全方位的大幅上升，體現了消費者對經濟向好的信心。

預期方面，買房時機預期指數為１０４﹒８點，環比上漲１７﹒５點，同比大漲３５﹒１點

，進一步說明消費者對房產市場的判斷；買車時機評價和預期指數環比和同比漲幅分別為

１０﹒１點和２３﹒５點，說明消費者在對經濟抱有樂觀預期的同時，購買需求也大量釋放。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥表示，二季度多項經濟指標主要數據均有明顯回

升，中國經濟向好發展態勢明顯，令消費者對經濟發展的信心能夠保持穩定；其次，去年同時期

恰逢上海封控，各項指標的表現不理想，因此二季度的各項指數同比均出現較大幅度的上漲，也

是對之前大幅下降的調整修正。最後，在全球經濟增長緩慢的宏觀環境下，中國經濟復甦依然穩

健，消費者的信心也逐步恢復，因此本季度上海市消費者信心指數全面上升。

