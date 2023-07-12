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AH股新聞

12/07/2023 09:23

《經濟時評》貝萊德稱市場過度悲觀股市跌過頭，依然高配中國股票

　　《經濟通通訊社１２日專訊》貝萊德（Ｂｌａｃｋｒｏｃｋ）的全球新興市場股票投資組合
經理Ｌｕｃｙ　Ｌｉｕ在一場新聞發布會上指出，投資者對中國股市的看法「過度悲觀」，因此
市場被「過度懲罰」。她認為，中國上市公司盈利能力強韌、中國政府更多經濟刺激措施出台等
因素都是推動近期股市上漲的催化劑。此外，貝萊德相信，當前中國經濟面臨的風險是可控的。
　　ＭＳＣＩ中國指數從１月份的高點下跌逾２０％後最近跌入熊市。受對經濟形勢不佳的擔憂
情緒影響，人民幣兌美元徘徊在八個月低點附近。
　
＊人工智能公司會繼續跑贏大盤＊
　
　　該經理表示，當前中國出現系統性風險的可能性很小，因為政策性銀行和中央政府擁有強大
的資產負債表，可以在必要時解決目前的問題。中國股市仍有「很多自下而上的機會」。她認為
科技行業，尤其是一些人工智能相關公司應會繼續跑贏大盤。此外，和消費復甦、工業自動化相
關的領域也有機會。整體來看，她認為全球投資者對中國有「過於低配」的風險。
　
＊有新刺激措施或助人民幣下半年企穩＊
　
　　在債券領域，由於房地產行業出現的變動，貝萊德更青睞國有和優質房地產開發商。關於人
民幣，貝萊德的亞洲固定收益和信用投資組合經理Ｙｉｉ　Ｈｕｉ　Ｗｏｎｇ表示，如果新的刺
激措施兌現、經濟增長回升，那麼人民幣也可能在下半年企穩。（ｊｔ）

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