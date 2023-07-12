《經濟通通訊社１２日專訊》ＬＶＭＨ集團旗下奢侈品牌寶格麗（ＢＶＬＧＡＲＩ）被發現

官網的店舖分布信息中，香港澳門前加了「中國」二字，而在台灣前並未加「中國」二字。消息

迅速引起熱議，寶格麗微博隨即道歉稱，在海外官網上因管理疏忽發生店舖和地圖標識誤注，發

現後已經立即糾正，並稱尊重中國主權和領土完整，堅定不移。

不過官媒對此道歉不收貨，官媒《人民日報》微博稱，「這個道歉是否專供中國大陸？紅線

不能碰，底線不能踩，原則問題不容打馬虎眼，中國一點都不能少！」暗示寶格麗道歉應分享在

「外網」。文中續指，公司所謂的「管理疏忽」「標識誤注」，難以服眾，原則問題不容打馬虎

眼。

上文提及的「外網」是指海外互聯網，由於內地封鎖包括推特、ｉｎｓｔａｇｒａｍ在內的

國際社交媒體，海內外網民交流存在障礙，於是內地社交媒體上形成了以中國人為絕對主流的交

流圈子，內地網民習慣以「外網」形容海外的互聯網世界。不過國際上則無此區分，因為海外用

戶可瀏覽絕大部分的內地網站，只要擁有帳號亦可自由登錄內地的社交媒體。

另外，與寶格麗相關的話題已經登上微博熱搜，大陸網友也紛紛在熱搜下希望寶格麗對於這

次的事件作出回應。甚至有網友匯總出目前寶格麗代言人名單：舒淇、吳磊、趙露思、劉亦菲、

范丞丞、楊洋、劉雯、文琪等，希望這些藝人也能夠作出回應並與品牌解約，又呼籲品牌選藝人

的同時，藝人也要慎選品牌。目前未有相關藝人發聲。（ｊｔ、ｅｙ）

