《經濟通通訊社１２日專訊》上月人行政策降息立竿見影，６月新增人民幣貸款３﹒０５萬

億元（人民幣．下同），遠高於市場預期的２﹒３２萬億元，創歷史同期新高，社融增量

４﹒２２萬億元亦大勝市場預期，不過Ｍ２餘額同比增長１１﹒３％，增速分別比上月末和上年

同期低０﹒３個和０﹒１個百分點。

新增信貸重現第一季的爆炸式增長，房貸及企業中長期貸款都有好表現，惟滬深股市今早開

市幾無異動，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０３％，報３２２０﹒３８點，深成指低開

０﹒０８％，汽車股造好，軍工、半導體股走低。

不過信貸增長能否為中國經濟帶來實際性增長，以及穩定內地樓市，還要觀察其他經濟數據

的表現，但６月ＣＰＩ數據反映內需仍然疲軟。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，中國經濟亟需

政策進一步加力穩固，預計穩經濟政策將加大力度，驅動下半年信用穩定擴張。

據華金證券統計，目前有１９個省及計劃單列市披露了三季度地方債發行計劃，合計計劃發

行１﹒４４萬億元。內媒引述專家指，地方債發行有望在三季度迎來高峰。

人民銀行進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

