《經濟通通訊社１２日專訊》通信、半導體、地產、軟件等板塊趁融資數據造好出逃，盡管

金融股表現有提振，但Ａ股半日仍好淡拉鋸，滬指午收跌０﹒１３％，報３２１７﹒２８點，半

日振幅僅０﹒３５％，深成指跌０﹒１８％，創業板指跌０﹒２４％。

好消息是股市交投轉旺，數據穩加匯率走高，兩市半日成交５３９６億元（人民幣．下同）

，較上日（１１日）同時段成交大增１５﹒５％，不過陸股通淨流出超過７﹒３億元。公開市場

今日有２０億元逆回購到期，零投放零回籠。

人行政策降息效果立竿見影，６月新增人民幣貸款３﹒０５萬億元，遠高於市場預期的

２﹒３２萬億元，創歷史同期新高，社融增量４﹒２２萬億元亦大勝市場預期。專家預計當局穩

經濟政策仍將加大力度，驅動下半年信用穩定擴張。



＊銀行保險股見升＊



Ａ場銀行股見升幅，大型銀行方面，招商銀行（滬：６０００３６）升１﹒８％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升１﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）、中國銀行

（滬：６０１９８８）走高０﹒３％；城商行方面，寧波銀行（深：００２１４２）升３﹒３％

，成都銀行（滬：６０１８３８）升２﹒８％，重慶銀行（滬：６０１９６３）揚１﹒１％，江

蘇銀行（滬：６００９１９）升１％。

保險股同升，中國太保（滬：６０１６０１）漲２﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）

升１﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）升１﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）揚

０﹒８％。



＊地產股趁利好出貨＊



住戶部門中長期貸款６月增加１﹒４６萬億元，反映房貸發放增長加速，地產行業情況未來

或有改善，惟地產股反倒趁利好出貨，招商蛇口（深：００１９７９）挫３﹒２％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）跌２％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒９％。

鴻海旗下富士康早前宣布退出與印度金屬石油集團韋丹塔（Ｖｅｄａｎｔａ）的半導體合作

計劃，此計劃金額高達１９５億美元（約１４０１﹒１億元人民幣），鴻海昨日表示，將重新遞

件申請在印度的半導體計劃，並尋找最佳合作夥伴，歡迎印度國內外的利益關係人加入。工業富

聯（滬：６０１１３８）現挫６﹒３％，報２２﹒７１元人民幣。（ｅｙ）

