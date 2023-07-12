《經濟通通訊社１２日專訊》通信、半導體、地產、軟件等板塊趁融資數據造好出逃，科技

股尾盤跌幅更擴大，拖累Ａ股午後起勢下跌，全日收跌０﹒７８％，報３１９６﹒１３點穿三千

二，深成指跌０﹒９９％，創業板指跌０﹒９％。

好消息是股市交投轉旺，數據穩加匯率走高，兩市全日成交９１１９億元（人民幣．下同）

，按日增１７﹒９％，不過陸股通淨流出近５億元。公開市場今日有２０億元逆回購到期，零投

放零回籠。

人行政策降息效果立竿見影，６月新增人民幣貸款３﹒０５萬億元，遠高於市場預期的

２﹒３２萬億元，創歷史同期新高，社融增量４﹒２２萬億元亦大勝市場預期。專家預計當局穩

經濟政策仍將加大力度，驅動下半年信用穩定擴張。

高盛此前發表的一份研報下調對部分中資銀行的評級並狠劈目標價，據《彭博》引述知情人

士報道，中國國家金融監督管理總局已就此與幾家大型銀行進行溝通，據悉建議相關銀行就該報

告做出適當回應，但未給出具體指導意見。



＊通信設備跌幅居前，軟件半導體同挫＊



多個科技板塊捱沽，通信設備板塊跌最多，震有科技（滬：６８８４１８）瀉１４﹒７％，

光庫科技（深：３００６２０）跌１２％，天孚通信（深：３００３９４）挫１１％，銘普光磁

（深：００２９０２）跌９﹒２％。

軟件概念方面，漢儀股份（深：３０１２７０）跌１３﹒４％，中遠海科

（深：００２４０１）跌９﹒８％，創意信息（深：３００３６６）跌８﹒５％，萬興科技

（深：３００６２４）跌７﹒１％，同有科技（深：３００３０２）跌６﹒８％；半導體板塊方

面，聞泰科技（滬：６００７４５）跌８﹒２％，源杰科技（滬：６８８４９８）跌８％，創耀

科技（滬：６８８２５９）跌７﹒６％，長光華芯（滬：６８８０４８）挫７％，寒武紀

（滬：６８８２５６）跌６﹒７％。



＊地產股捱沽，油股堅挺＊



住戶部門中長期貸款６月增加１﹒４６萬億元，反映房貸發放增長加速，地產行業情況未來

或有改善，惟地產股反倒趁利好出貨，招商蛇口（深：００１９７９）挫３﹒２％，金地集團

（滬：６００３８３）跌２﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒３％。

國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會會議，會議要求建設更高水平開放型經濟

新體制；推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控；深化石油天然氣市場體系改革，規範秩序促進公平

競爭。Ａ場石油股今早走高，中國海油（滬：６００９３８）升１﹒９％，中國石油

（滬：６０１８５７）升１﹒８％，中國石化（滬：６０００２８）升０﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８４３﹒４４ －０﹒６７

上證綜合指數 ３１９６﹒１３ －０﹒７８ ３６５４﹒３３

上證Ａ股指數 ３３５０﹒５４ －０﹒７８

深證成份指數 １０９１９﹒２６ －０﹒９９ ５４６４﹒８５

深圳創業板指數 ２１９６﹒８５ －０﹒９０

上證Ｂ股指數 ２６６﹒２０ －０﹒４６ ０﹒７４

深證Ｂ股指數 １１５３﹒５１ ０﹒００ ０﹒６５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

