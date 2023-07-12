《經濟通通訊社１２日專訊》鴻海旗下富士康早前宣布退出與印度金屬石油集團韋丹塔

（Ｖｅｄａｎｔａ）的半導體合作計劃，此計劃金額高達１９５億美元（約１４０１﹒１億元人

民幣），鴻海昨日表示，將重新遞件申請在印度的半導體計劃，並尋找最佳合作夥伴，歡迎印度

國內外的利益關係人加入。

外界對富士康退出項目的原因眾說紛紜，科技市場研究與行業分析機構

Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ副總裁Ｎｅｉｌ Ｓｈａｈ認為，是與晶片技術相關。他指，韋丹塔

與富士康兩家公司分別擅長製造顯示玻璃與提供ＥＭＳ（電子製造服務），然而由於缺乏製造晶

片的核心競爭力面臨一些困境。他們需要依賴第三方的技術和知識產權（ＳＴ Ｍｉｃｒｏ意法

半導體），但是意法半導體還沒有完全承諾給予授權，引起了政府和利益相關者的擔憂。

《路透》早前援引知情人士指，富士康是因為出於對印度政府延遲批准激勵措施的擔憂，決

定退出該合資企業。同時，印度政府亦對補助措施的成本估計提出了一些問題。

鴻海系Ａ股－－工業富聯（滬：６０１１３８）現挫４﹒６％，報２３﹒１３元人民幣。



＊ｉＰｈｏｎｅ１５系列下半年出貨量或較ｉＰｈｏｎｅ１４系列增長１２％＊



據台媒引述業內人士預估，蘋果將於８月開始批量生產ｉＰｈｏｎｅ１５系列手機，預計下

半年出貨量將達８４００萬台，對比去年ｉＰｈｏｎｅ１４系列增長１２％，不過，

ｉＰｈｏｎｅ１５ Ｐｒｏ Ｍａｘ的售價可能高於ｉＰｈｏｎｅ１４ Ｐｒｏ Ｍａｘ。鄭州

富士康園區目前正緊鑼密鼓招募工人，每日招募約千人，隨著８月下旬進入大量生產，屆時招工

水平可望日招達萬人，旺季激勵獎金也將大幅提高。（ｊｔ）

