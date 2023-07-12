《經濟通通訊社１２日專訊》內地地產中介集團我愛我家（深：０００５６０）杭州分公司

管理層近日大動盪，據報我愛我家副總裁、杭州分公司總經理陳毅剛準備帶多名骨幹員工另起爐

灶，結果全遭撤換。我愛我家杭州分公司部分門市的公章更被迫停用，有睇樓人士明言擔心影響

後續手續辦理。

我愛我家現跌１﹒５％，報２﹒５９元人民幣。

綜合內媒報道，在杭州分公司工作１８年的陳毅剛今次「叛變」，主要是我愛我家正著手「

判藩」。我愛我家早期採直營式管理，各城市分公司發展依靠自己的能力，形成「諸侯制」模式

，而非「總部一盤棋」管理模式。在隨後發展中，以鏈家為代表的全國一盤棋模式，取得了比我

愛我家自營模式更好的效果，故我愛我家去年底開始撤換一些分公司的總經理。

陳毅剛事件爆發後，我愛我家１０日公告，當日收到陳毅剛的辭職信，陳毅剛辭去我愛我家

副總裁職務，並將不在公司及子公司擔任任何職務。同日我愛我家發布通知，「現有惡意競爭人

員，損害杭州公司組織，集團開通投訴專線」。目前我愛我家董事長、總裁謝勇，以及我愛我家

ＣＯＯ高曉輝等多名核心高層已親至杭州分公司，坐鎮指揮今次杭州分公司大調整；杭州分公司

新任總經理已到任。



＊杭州市房地產中介行業協會促加強自律和內部管理＊



杭州市房地產中介行業協會１１日發布《關於加強行業自律規範 促進行業健康發展的倡議

》，指近日個別會員單位管理層變動事宜引起各界關注，為加強行業自律，規範行業秩序，促進

行業健康持續穩定發展，特面向全市房地產中介企業倡議：嚴格遵守法律法規和行業准則，始終

秉承客戶利益至上的原則，加強行業自律和企業內部管理，誠信規範守法經營，維護良性競爭環

境，切實保障消費者的合法權益。希望全體房地產中介企業塑造良好的房地產中介行業形象，攜

手促進行業健康平穩有序發展。（ｓｌ）

