《經濟通通訊社１２日專訊》國家金融監督管理總局今日在網站發布提示，指近期有不法分

子冒用金監總局及其他金融監管部門名義或者冒充相關工作人員，通過電話短信、快遞信函、互

聯網等渠道，打著「Ｐ２Ｐ清退回款」「消除不良徵信」「受理投訴」「理賠退費」等旗號，利

用部分金融消費者急於解困、挽回損失、自證清白等心理特點進行詐騙。金監總局列出相關詐騙

手法，提醒廣大金融消費者提高警惕，增強反詐意識和識別能力，保護好個人信息和財產安全。

金監總局強調，金融監管部門不直接辦理金融業務，也不會與消費者有任何資金往來。金融

監管部門從未設立或者授權設立Ｐ２Ｐ、投資理財等「回款渠道」，不會通過ＱＱ群、微信群、

交易平台等面向社會公眾開展資金清退工作。金監總局呼籲消費者提高警惕，謹防上當受騙，又

提醒消費者選擇正規機構的合法金融服務。如有借款、理財、保險等金融需求，應通過具備相應

業務資質的機構獲取金融服務。切勿盲目相信陌生來電、短信、廣告傳單、社交媒體等非正規途

徑推銷的「低息快捷」「免抵押擔保」貸款業務及「保本高收益」理財產品等。



＊勿與陌生人共享屏幕，不輕信網上自稱「網警」＊



金監總局並提醒消費者加強個人信息保護，謹防信息洩露。對於不明來源的「內部消息」以

及非官方渠道發布傳播的信息，要仔細辨識，妥善保管身份證號、銀行卡號及密碼、驗證碼等重

要信息，不點擊不明鏈接或者下載不明Ａｐｐ，不與陌生人共享屏幕，審慎對外提供個人信息，

避免因信息洩露造成財產損失。

此外，應通過官方渠道合法合理維權。因金融產品或者服務問題與金融機構發生爭議的，消

費者可優先選擇金融機構公布的官方投訴受理渠道進行處理；未達成一致的，可向當地金融糾紛

調解組織申請調解或者向金融監管部門反映。切勿隨意點擊或者打開陌生人發送的所謂「官方投

訴鏈接」。

一旦遭遇詐騙或者發現涉嫌違法犯罪線索，消費者應及時向公安機關報案反映有關情況，不

可輕信網絡上自稱「網警」「黑客」等組織或者人員，避免再次受騙。同時，注意留存證據，積

極提供線索，配合公安機關案件偵查，盡力挽回損失。（ｓｌ）

