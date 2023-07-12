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AH股新聞

12/07/2023 12:01

《中國要聞》貴州茅台申請「茅小咖」商標，疑跨界賣茅台咖啡

　　《經濟通通訊社１２日專訊》天眼查顯示，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司近日申
請註冊一枚「茅小咖」商標，國際分類為方便食品，當前商標狀態為申請中。
　　內媒上月曾報道，多地茅台冰淇淋旗艦店出現咖啡產品，每款都含有少量飛天茅台酒，共有
１２款，售價介乎２８－４２元人民幣。茅台集團方面當時回應稱，含有茅台酒的咖啡並非公司
新推出的跨界產品，而是旗下茅台冰淇淋分店的自發行為。另有知情人士透露，茅台冰淇淋深圳
分店今年推出了茶飲系列產品，但官方未有宣傳。（ｓｌ）

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