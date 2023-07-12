《經濟通通訊社１２日專訊》水利部今日公布上半年水利基礎設施建設進展和成效。今年上

半年，全國新開工水利項目１﹒７６萬個，較去年同期多３７０７個，投資規模７２０８億元（

人民幣．下同），同比增１１１３億元或１５﹒４％。上半年投資規模超過１億元的項目有

１０９５個，特別是新開工重大水利工程為歷史同期最多。

上半年，全國落實水利建設投資７８３２億元，較去年同期多３５２億元，增幅４﹒７％。

其中，落實中央和地方財政資金４７６２億元，佔落實總投資的６１％；落實地方政府專項債券

、銀行貸款、社會資本３０７０億元，佔落實總投資的３９％。從各地落實情況看，２２個省份

落實投資超過１００億元，其中浙江、安徽、湖北、廣東、四川、江西、雲南、江蘇等８省超過

４００億元，有力保障了大規模水利建設資金需求。



＊上半年水利項目施工吸納就業１３８萬人＊



上半年，全國完成水利建設投資５２５４億元，同比增加１８﹒１％，其中，廣東、河北、

雲南、浙江、山東５省完成投資超過３００億元。年初以來，各地抓住水利施工的有利時機，提

早安排工程建設，從３月開始，單月完成投資均超過１０００億元，逐月遞增，６月單月完成投

資達到１１４９億元。

上半年，水利項目施工吸納就業１３８﹒３４萬人、發放就業人員工資２１３﹒０８億元，

其中農村勞動力１０３﹒２４萬人、發放工資１４６﹒９５億元。（ｓｌ）

