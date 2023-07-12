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AH股新聞

12/07/2023 15:34

《中國要聞》湖南：化解隱性債務排名前列的地方將獲資金獎勵

　　《經濟通通訊社１２日專訊》湖南、廣西、福建、遼寧等地近期都曾發文要求嚴控地方債務
風險，具體措施包括約束融資平台、進行績效評估考核，開展專項審計等。湖南政府最新發布
２０２３年全省真抓實幹督查激勵措施，當中甚至就防範好債務風險、化解隱性債務排名前列的
地方給予資金獎勵，激勵幹部擔當作為。
　　有關措施提出，對打好防範化解風險阻擊仗，財政管理改革成效突出，防範化解債務風險措
施得力，財政收入質量高，存量資金規模小，支出進度快，國庫庫款保障有力，預算公開要求落
實到位，專項債券項目和資金管理規範，隱性債務化解排名全省前列的市州、縣市區，給予資金
獎勵，在新增債券額度分配中予以傾斜支持。
　
＊四川要求高度重視地方債務風險防範化解＊
　
　　另外，四川省委副書記、省長黃強１１日主持召開省政府第１１次常務會議。會議強調，特
別要高度重視地方政府債務風險防範化解，實施穿透式監管，堅決遏制增量、穩妥化解存量，加
強融資平台公司綜合治理，禁止各種變相舉債行為，守住嚴禁新增政府隱性債務紅線，以高質量
審計保障經濟社會高質量發展。（ｓｌ）
　

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