【ＦＯＣＵＳ】內地「招保萬金（招商、保利、萬科、金地）」四巨頭６月銷售額齊錄按年

下跌之際，當月居民中長期貸款卻超預期按年多增，居民短貸更錄史上最強６月。加上當月整體

人民幣新貸、社會融資增量雙雙大超預期，顯示「大刺激」遲遲未見，但「穩增長」卻持續發力

。

不過，驚艷背後不乏陰影，上半年居民中長期貸款較去年同期縮水１０００億元，須知

２０２２年是地產投資、銷售衰退年。隨著今年總計５﹒５萬億元地方政府融資平台債券到期，

樓市冷暖攸關償債信用。



＊中長期貸款增４６３０億元＊



人民銀行周二（１１日）傍晚公布，６月新增人民幣貸款３﹒０５萬億（預期：２﹒３２萬

億），新增社會融資增量４﹒２２萬億（預期：３﹒１萬億），似反映央媽減息動作顯效。

最大亮點為住戶貸款，６月新增９６４０億元，按月飆升１﹒６倍，及超越過去５年歷史均

值水平；其中，居民短期貸款４９１４億元更錄歷史同期最高，背後或跟高溫天氣帶動空調等家

電消費，以及前期房地產銷售滯後的裝修活動有關。

而最大疑團則是居民中長期貸款，內地房企６月銷售額可謂全軍覆沒，龍頭如招商、保利、

萬科、金地，亦按年分別跌２８％、２９％、２３％、３７％，但以按揭貸款為主的中長期貸款

，卻一改４月的縮水１１５６億元、５月的僅增１６８４億元，錄大增４６３０億元，何解？

解釋之一是，儘管６月新樓銷售不景，但二手房銷售卻按年略增；其二是６月新能源車銷售

按年增逾３５％的拉動效應；其三不排除部分居民以較低息的中長期經營貸置換存量房貸，甚至

銀行半年結跑數。



＊ＬＧＦＶ臨５﹒６萬億債務到期＊



普羅大眾在６月似有跟隨企業加槓桿之勢，但若計上半年，居民中長期貸款較去年同期縮水

１０００億元；而２０２２年商品房銷售慘錄暴跌２６﹒７％，為繼２０１４年後首次告負。由

此帶出一個問題，即２０２３年商品房銷售額會否再錄負增長？而此對高度依賴土地財政的地方

政府以及銀行有何衝擊？

據惠譽測算，今明兩年地方政府融資平台債務（ＬＧＦＶ）各面對逾５﹒６萬億、５萬億元

債務到期，其中今年的境內債務到期額就達５﹒５萬億元。就在上周，市場傳聞工行、建行正馳

援地方政府融資平台，包括提供超長期貸款及暫免付息。而截至昨日，內銀市值已較５月份高點

蒸發約７７０億美元。

不過，決策層的研判仍然樂觀，繼總理李強在達沃斯論壇指「中國經濟今年回升向好態勢較

明顯」後，金融監管總局局長李云?再指，「中國經濟韌性強，潛力足，迴旋餘地大，長期向好

基本面不會改變」；而最高層昨日再強調，「建設更高水平開放型經濟新體制，促進構建新發展

格局」。換言之，憧憬中央出手撒幣救市，還要再等。

