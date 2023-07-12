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AH股新聞

12/07/2023 13:00

【ＦＯＣＵＳ】居民重拾加槓桿？６月兩大數據現背離

　　【ＦＯＣＵＳ】內地「招保萬金（招商、保利、萬科、金地）」四巨頭６月銷售額齊錄按年
下跌之際，當月居民中長期貸款卻超預期按年多增，居民短貸更錄史上最強６月。加上當月整體
人民幣新貸、社會融資增量雙雙大超預期，顯示「大刺激」遲遲未見，但「穩增長」卻持續發力

　　不過，驚艷背後不乏陰影，上半年居民中長期貸款較去年同期縮水１０００億元，須知
２０２２年是地產投資、銷售衰退年。隨著今年總計５﹒５萬億元地方政府融資平台債券到期，
樓市冷暖攸關償債信用。
　
＊中長期貸款增４６３０億元＊
　
　　人民銀行周二（１１日）傍晚公布，６月新增人民幣貸款３﹒０５萬億（預期：２﹒３２萬
億），新增社會融資增量４﹒２２萬億（預期：３﹒１萬億），似反映央媽減息動作顯效。
　　最大亮點為住戶貸款，６月新增９６４０億元，按月飆升１﹒６倍，及超越過去５年歷史均
值水平；其中，居民短期貸款４９１４億元更錄歷史同期最高，背後或跟高溫天氣帶動空調等家
電消費，以及前期房地產銷售滯後的裝修活動有關。
　　而最大疑團則是居民中長期貸款，內地房企６月銷售額可謂全軍覆沒，龍頭如招商、保利、
萬科、金地，亦按年分別跌２８％、２９％、２３％、３７％，但以按揭貸款為主的中長期貸款
，卻一改４月的縮水１１５６億元、５月的僅增１６８４億元，錄大增４６３０億元，何解？
　　解釋之一是，儘管６月新樓銷售不景，但二手房銷售卻按年略增；其二是６月新能源車銷售
按年增逾３５％的拉動效應；其三不排除部分居民以較低息的中長期經營貸置換存量房貸，甚至
銀行半年結跑數。
　
＊ＬＧＦＶ臨５﹒６萬億債務到期＊
　
　　普羅大眾在６月似有跟隨企業加槓桿之勢，但若計上半年，居民中長期貸款較去年同期縮水
１０００億元；而２０２２年商品房銷售慘錄暴跌２６﹒７％，為繼２０１４年後首次告負。由
此帶出一個問題，即２０２３年商品房銷售額會否再錄負增長？而此對高度依賴土地財政的地方
政府以及銀行有何衝擊？
　　據惠譽測算，今明兩年地方政府融資平台債務（ＬＧＦＶ）各面對逾５﹒６萬億、５萬億元
債務到期，其中今年的境內債務到期額就達５﹒５萬億元。就在上周，市場傳聞工行、建行正馳
援地方政府融資平台，包括提供超長期貸款及暫免付息。而截至昨日，內銀市值已較５月份高點
蒸發約７７０億美元。
　　不過，決策層的研判仍然樂觀，繼總理李強在達沃斯論壇指「中國經濟今年回升向好態勢較
明顯」後，金融監管總局局長李云?再指，「中國經濟韌性強，潛力足，迴旋餘地大，長期向好
基本面不會改變」；而最高層昨日再強調，「建設更高水平開放型經濟新體制，促進構建新發展
格局」。換言之，憧憬中央出手撒幣救市，還要再等。

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