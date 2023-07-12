《經濟通通訊社１２日專訊》地方財政問題愈見嚴峻，據華安證券發布報告稱，今年６月有

２９家發債城投出現承兌人逾期，按月增加７家，當月逾期發生額共７﹒８億元人民幣，其中有

８家逾期城投主體為首次被披露，主要為位於柳州市與濮陽市的地市級平台等。

報告指，截至２０２３年６月，共計１１８家發債城投曾出現承兌人逾期，區縣級與ＡＡ級

城投佔比較高。



＊貴州債務問題嚴重，地方政府拖欠工程款＊



為追求城市發展及刺激經濟，中國各地都曾大量借貸發展各類基建措施，但在經濟不景及樓

市下行等因素下形成債務危機，成為影響中國經濟的灰犀牛事件。據外電報道，在地方債務問題

嚴重的貴州省，有參與建設項目的小企業遲遲未獲付款，因基建工程安排搬遷的居民亦未收到補

償和安置新住房。

報道中提及一個案例，指貴州安順一個施工班組於今年４月在網上公開向貴州省委書記徐麟

求助，稱自己參加的棚戶區改造配套基礎建設項目已經完工快五年，卻只拿到一半的項目款項，

他現被材料商及工人起訴，嚴重影響其個人生活，安順市政府在一個多月後回應稱，區政府正在

積極籌措資金，爭取早日支付被拖欠的工程款。（ｅｙ）

