《經濟通通訊社１２日專訊》路透引述３間了解中國智能手機行業的第三方技術研究公司報

道，華為正計劃在今年底前重返５Ｇ智能手機行業，意味在美國銷售禁令導致其消費電子業務嚴

重受損後，華為將捲土重來。

３間研究公司認為，華為應該能夠利用自身在半導體設計工具方面的進步，以及中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１）的晶片製造技術，在國內採購５Ｇ晶片。華為今年可能生

產５Ｇ版旗艦機型Ｐ６０，新機或於明年初推出。其中一間研究公司預計，華為將採用中芯國際

的Ｎ＋１製造工藝，但由於可用晶片的良率預計低於５０％，５Ｇ出貨量將限制在２００萬至

４００萬部左右。另有研究公司預計出貨量可能達到１０００萬部。

華為一度與蘋果公司及三星電子競爭全球最大手機製造商的地位，直至美國自２０１９年起

推出多輪限制措施，切斷華為獲得生產最先進機型所必需的晶片製造工具的渠道。此後，華為僅

使用庫存晶片銷售有限批次的５Ｇ機型。報道指，華為近年來一直處於「生存」模式，其消費者

業務營收曾在２０２０年達到峰值４８３０億元人民幣，一年後暴跌近５０％。倘若成功重返

５Ｇ手機市場，將標誌著華為的一場勝利。（ｓｌ）

