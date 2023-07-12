《經濟通通訊社１２日專訊》國家市場監督管理總局近日批覆同意國家碳計量中心（廣東）

落戶廣州市南沙區。該中心建成後，將充分發揮區位優勢和輻射帶動效應，推動粵港澳三地在碳

達峰碳中和領域的數據、標準、認證等方面實現協調一致與互認，加快建立粵港澳大灣區創新綠

色低碳發展模式，逐步實現大灣區量值領域協調統一，推動香港、澳門更好融入國家發展大局。

據介紹，國家碳計量中心（廣東）以廣東省計量科學研究院為主體，聯合廣東特種設備檢測

研究院順德檢測院共同籌建。作為國家級碳計量領域重要基礎設施，將有利於加快建立全省統一

規范的碳排放統計核算制度，為實現溫室氣體排放「可測量、可報告、可核查」提供「廣東方案

」。

前期廣東省市場監督管理局按照「邊申報、邊籌建、邊服務」的原則，將國家碳計量中心（

廣東）列入該局重點項目，並成立了國家碳計量中心籌建專班。根據籌建計劃，該中心將建成「

四中心一平台」，即碳計量基礎和前沿技術研究中心、碳計量基礎數據應用中心、碳計量應用技

術與成果轉化中心、碳計量人才培養交流和宣教中心和碳計量檢測服務平台。（ｓｌ）



