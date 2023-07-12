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AH股新聞

12/07/2023 17:35

《大灣區》國家碳計量中心獲批落戶南沙，推動粵港澳雙碳標準互認

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家市場監督管理總局近日批覆同意國家碳計量中心（廣東）
落戶廣州市南沙區。該中心建成後，將充分發揮區位優勢和輻射帶動效應，推動粵港澳三地在碳
達峰碳中和領域的數據、標準、認證等方面實現協調一致與互認，加快建立粵港澳大灣區創新綠
色低碳發展模式，逐步實現大灣區量值領域協調統一，推動香港、澳門更好融入國家發展大局。
　　據介紹，國家碳計量中心（廣東）以廣東省計量科學研究院為主體，聯合廣東特種設備檢測
研究院順德檢測院共同籌建。作為國家級碳計量領域重要基礎設施，將有利於加快建立全省統一
規范的碳排放統計核算制度，為實現溫室氣體排放「可測量、可報告、可核查」提供「廣東方案
」。
　　前期廣東省市場監督管理局按照「邊申報、邊籌建、邊服務」的原則，將國家碳計量中心（
廣東）列入該局重點項目，並成立了國家碳計量中心籌建專班。根據籌建計劃，該中心將建成「
四中心一平台」，即碳計量基礎和前沿技術研究中心、碳計量基礎數據應用中心、碳計量應用技
術與成果轉化中心、碳計量人才培養交流和宣教中心和碳計量檢測服務平台。（ｓｌ）
　

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