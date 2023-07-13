《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》近日，世貿組織（ＷＴＯ）舉行貨物貿易

理事會會議，中國等１２個ＷＴＯ成員在發言中都在發言中重申對歐盟碳邊境調節機制

（ＣＢＡＭ）的關注，商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，歐盟碳邊境調節機制於今年

５月完成立法，後續歐方還將陸續發布有關實施規章草案徵求意見。接下來中方將繼續堅持提案

驅動，在世貿組織框架下與各方一道推動就包括歐盟碳邊境調節機制在內的綠色貿易政策措施開

展專題討論，確保有關措施符合世貿規則，避免形成新的貿易壁壘。

束珏婷表示，中歐雙方在多邊貿易體制下就該問題進行過多輪討論。中方敦促歐方在後續實

施細則制定過程中留出足夠的評論期，並充分考慮各成員和利益相關方提出的關注和意見，確保

有關立法過程符合世貿規則。

歐盟碳邊境調節機制一直是世貿組織成員關注的焦點，許多成員曾表示，歐方相關措施不符

合聯合國氣候變化框架公約「共同但有區別的責任」等基本原則，對歐方執意採取單邊措施表示

擔憂，對歐方措施是否符合世貿組織規則提出關注和質疑。包括中方在內的多個成員方要求就此

類措施加強多邊監督審議和專題討論。

