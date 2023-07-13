《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強１２日下午主持召開平台

企業座談會，聽取對更好促進平台經濟規範健康持續發展的意見建議。李強強調，希望廣大平台

企業堅定信心向前看、練好「內功」加油幹，努力破解「成長的煩惱」，在引領發展、創造就業

、國際競爭中大顯身手。

座談會上，美團（０３６９０）、小紅書、阿里巴巴（０９９８８）旗下公司阿里雲、字節

跳動旗下抖音、智聯招聘、貨拉拉、海智在線等平台企業負責人發言，拼多多、京東

（０９６１８）、ＢＯＳＳ直聘等企業提交書面發言。



＊各級政府要降低企業合規經營成本＊



李強表示，平台企業要持續推動創新突破，圍繞底層技術等關鍵核心技術，加大研發投入，

開辟更多新領域新賽道。要賦能實體經濟發展，通過優化發展消費互聯網平台進一步激發內需潛

力，通過大力發展工業互聯網平台有效帶動中小企業聯動創新。要積極履行社會責任，在加強行

業自律、合規經營，維護平台良好生態環境的同時，努力擴大基於平台的新就業，積極投身社會

公益事業。要加快提升國際競爭力，敢於在國際大舞台上打拼，帶動更多中國制造、中國服務走

出國門。

各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，

健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全

與平台企業的常態化溝通交流機制，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台

經濟規範健康持續發展。



