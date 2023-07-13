《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署公布，上半年中國貿易進出口總

值２０﹒１萬億元（人民幣．下同），同比增長２﹒１％。其中，出口１１﹒４６萬億元，同比

增長３﹒７％；進口８﹒６４萬億元，同比下降０﹒１％。

上半年，中國外貿進出口規模在歷史同期首次突破２０萬億元。其中，一季度、二季度分別

達到９﹒７６萬億和１０﹒３４萬億元，同比均實現正增長。從環比來看，二季度進出口比一季

度增長６％，５月份、６月份均環比增長１﹒２％。



＊民企進出口增８﹒９％＊



外貿結構持續優化，上半年，一般貿易進出口１３﹒１６萬億元，同比增長４％。民營企業

進出口增長８﹒９％，佔進出口總值的比重提升至５２﹒７％。電動載人汽車、鋰電池、太陽能

電池等新三樣產品，合計出口增長６１﹒６％，拉動整體出口增長１﹒８個百分點。

同期，中國對第一大貿易夥伴東盟進出口３﹒０８萬億元，同比增長５﹒４％，佔進出口總

值１５﹒３％。對歐盟進出口２﹒７５萬億元，同比增長１﹒９％。對「一帶一路」沿線國家進

出口同比增長９﹒８％，高出整體增速７﹒７個百分點，佔進出口總值的３４﹒３％。對

ＲＣＥＰ其他成員國進出口同比增長１﹒５％。

